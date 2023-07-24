Стало известно, что Китай поставляет России для войны в Украине

За публичными заявлениями о нейтральном статусе Китая все же скрывается тайная поддержка России в войне против Украины. За 17 месяцев с начала полномасштабной войны Пекин продал России, в частности, бронежилеты, оптические прицелы для тепловизоров и дроны. Все это оккупанты активно используют в войне против Украины. В то же время импорт китайских товаров в Украину резко снизился. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

СМИ, отмечает, в этом году Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на $100 млн – это в 30 раз больше, чем Украина. Также Китай экспортировал в Россию на 69% больше керамики, которая используется в бронежилетах – более чем на $225 млн. Экспорт китайской керамики в Украину упал на 61% – лишь до $5 млн. Об этом свидетельствуют данные китайской и украинской таможен.

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Одна из китайских компаний, которая, вероятно, поставляет России товары, называется Shanghai H Win. На фото, опубликованных на сайте компании, изображен высокий мужчина, осматривающий бронежилеты на заводе. В подписи к фото говорится, что это клиент Shanghai H Win. Журналисты предположили, что этот мужчина – россиянин.

Представитель компании сказал, что Shanghai H Win не разрешают экспортировать напрямую в Россию, пока китайские военные не выдадут сертификат и не получат документальное подтверждение конечного клиента. Однако в компании не смогли объяснить журналистам, кто это, а впоследствии фото загадочного клиента исчезло с сайта Shanghai H Win.

Журналисты также узнали, что сотни тысяч бронежилетов и касок у Shanghai H Win закупила российская подставная фирма "Сильва", зарегистрированная в Бурятии. А российская компания "Рика" закупила тепловизоров на $11 млн.

Другая российская компания "Легитетелеком" закупила 100 тысяч касок у Shanghai H Win и столько же формы – у Deekon Shanghai. Фирма "Позитрон", зарегистрированная в российском Ростове, в ноябре и декабре 2022 года импортировала "шлемы для страйкбола", керамику и дроны более чем на $60 млн от китайской компании Beijing KRNatural.

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