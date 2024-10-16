Стало известно, к какому завершению войны в Украине стремится Китай

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Ткачик Олеся
Китай стремится к скорейшему завершению войны между Россией и Украиной, что свидетельствует о его нежелании затягивать конфликт. Как отметил в эфире Freedom эксперт Украинской ассоциации китаеведов, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Дмитрий Ефремов, Пекин с самого начала выступает за скорейшее урегулирование войны, даже если это не приведет к справедливому результату.
Китай и Украина
По его словам, если бы Китай устраивала затяжная война, он не призвал бы так активно к мирным переговорам.
Эксперт также подчеркнул, что Китай не заинтересован в восстановлении территориальной целостности Украины или достижении справедливого мира. Его беспокоит, чтобы война не влияла негативно на его партнерские отношения с другими странами, в частности с ЕС, для которого Китай является важным торговым партнером.
Китай сталкивается с трудностями в отношениях с Европой из-за обвинений в перепроизводстве и чрезмерно низких ценах на товары, что создает напряженность между странами. Кроме того, европейские лидеры постоянно поднимают тему российской агрессии во время встреч с китайскими представителями, что создает для Пекина дополнительный дискомфорт.
Таким образом, Китаю выгоднее сохранить конфликт в замороженном состоянии во избежание дополнительных осложнений в отношениях с другими странами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай даже разработал так называемый "мирный план" для Украины.
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