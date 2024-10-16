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Стало известно, к какому завершению войны в Украине стремится Китай

Китай хочет любой ценой завершения войны в Украине, при этом интересы Киева для него не играют никакой роли

сегодня, 11:51
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Ткачик Олеся

Китай стремится к скорейшему завершению войны между Россией и Украиной, что свидетельствует о его нежелании затягивать конфликт. Как отметил в эфире Freedom эксперт Украинской ассоциации китаеведов, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Дмитрий Ефремов, Пекин с самого начала выступает за скорейшее урегулирование войны, даже если это не приведет к справедливому результату.

Стало известно, к какому завершению войны в Украине стремится Китай

Китай и Украина

По его словам, если бы Китай устраивала затяжная война, он не призвал бы так активно к мирным переговорам.

"Если бы Китай устраивала замедленная война, он не пытался бы добиться каких-то мирных переговоров между Россией и Украиной, по крайней мере, не столь активно призывал бы к урегулированию этого конфликта. Или бы поочередно менял свои акценты, приоритеты и поддерживающие страны. Однако с самого начала Китай стремится к тому, чтобы этот конфликт был разрешен не справедливо, а просто — любой ценой", — сказал Ефремов.

Эксперт также подчеркнул, что Китай не заинтересован в восстановлении территориальной целостности Украины или достижении справедливого мира. Его беспокоит, чтобы война не влияла негативно на его партнерские отношения с другими странами, в частности с ЕС, для которого Китай является важным торговым партнером.

Китай сталкивается с трудностями в отношениях с Европой из-за обвинений в перепроизводстве и чрезмерно низких ценах на товары, что создает напряженность между странами. Кроме того, европейские лидеры постоянно поднимают тему российской агрессии во время встреч с китайскими представителями, что создает для Пекина дополнительный дискомфорт.

Таким образом, Китаю выгоднее сохранить конфликт в замороженном состоянии во избежание дополнительных осложнений в отношениях с другими странами.

"Поэтому в этом смысле можно констатировать, что война для него неудобна, а замораживание конфликта удобно", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай даже разработал так называемый "мирный план" для Украины.




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Источник: https://uatv.ua/uk/kytaj-pragne-shvydkogo-ale-ne-spravedlyvogo-zavershennya-vijny-rosiyi-proty-ukrayiny-yefremov/
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