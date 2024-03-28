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Стало известно, какую цель преследует Китай. Что задумал союзник России

Китай предпринимает шаги, чтобы достичь статуса страны №1 в мире и иметь возможность конкурировать с Соединенными Штатами, заявил в комментарии 24 каналу политолог-международник Руслан Осипенко

сегодня, 20:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Китай намерен усилить экономику своей страны таким образом, чтобы победить США и стать лидером в мире, считает Осипенко.

Стало известно, какую цель преследует Китай. Что задумал союзник России

Китай и США

По его словам, Пекин уже начал делать ряд шагов, которые могут привести к конечной цели. Правда, добавляет эксперт, ситуация для Китая не слишком оптимистичная, ведь у страны есть существенные экономические проблемы и разорванные глобальные логистические цепи. В настоящее время, отмечает эксперт, Китай предпринимает шаги для того, чтобы восстановить экономическую стабильность.

Кроме того, в планах Пекина установление контроля над Тайванем, но не военным путем. Чтобы этого добиться, Китай хочет взять под контроль Россию, сделать ее максимально зависимой от себя, а затем из сильной позиции выходить на переговоры с Соединенными Штатами.

Как отметил Осипенко, китайские банки начали отказываться быть некими хабами для российских компаний, находящихся под санкциями. При этом идет задержка по расчетам за нефть. К тому же Китай продолжает строительство на российских территориях, которые якобы страна-агрессор сдала в аренду КНР. Однако туда массово переселяются китайцы.

То есть, подчеркнул эксперт, Китай делает все для того, чтобы усугубить от него зависимость России. Главная задача, добавляет он, сделать так, чтобы Москва не смогла больше принимать самостоятельно ни политические, ни экономические решения. По мнению эксперта, как только Пекин сможет достичь этой цели, то непременно использует этот инструмент на переговорах с Соединенными Штатами, во время которых речь пойдет о разделе мира на сферы влияния.

И еще, отмечает политолог, сейчас между США и Китаем идет конкуренция за влияние на страны Глобального Юга. Кто сможет их перетащить на свою сторону, тот победит. Сейчас Пекин именно перед этими странами пытается играть роль миротворца в военном конфликте между Украиной и Россией, чтобы заручиться их поддержкой.

Так, добавляет политолог-международник, Китай планирует получить статус страны №1 в мире, перегнав в этом США и малыми шагами идет к этой цели.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай предложил провести мирную конференцию по Украине.




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Источник: https://24tv.ua/kitay-hoche-stati-krayinoyu-1-sviti-politolog-rozpoviv-pro-yogo_n2523284
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