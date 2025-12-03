Стало известно, почему Ван И приехал в РФ в день приезда спецпосланников Трампа

Пока все говорят о провале мирных переговоров американской делегации в Кремле самое время обратить внимание на то, что в этот же день в Москве с визитом появился министр иностранных дел Китая Ван И. Это точно не является совпадением. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Глава МИД КНР Ван И. Фото: из открытых источников

"Для понимания масштаба. Ван И – это не "министр, приехавший поговорить". В китайской иерархии он: член Политбюро ЦК КПК, главный внешнеполитический стратег Си Цзиньпина, не посещающий человек, а приезжающий напоминать о линии партии. Если он появляется лично – значит одно: тема признана критической, а тема эта проста: Россия не имеет права договариваться с США за спиной Китая. Поскольку сегодня Россия – это не субъект, а актив", – отметил эксперт.

Он отмечает, что уровень зависимости РФ от Китая – системный. Товарооборот – более $240 млрд в год, рекорд и фактическая переориентация экономики РФ в КНР. Экспорт РФ – в основном сырье: нефть, газ, уголь, сплав. Импорт из Китая – все, без чего РФ не могла воевать: микроэлектроника, оптика, станки с ЧПУ, дроны и компоненты, двигатели, подшипники, кабели, химия и взрывные прекурсоры.

"И теперь представим: Россия вдруг начинает напрямую говорить с Америкой – о деэскалации, снятии санкций, “новой архитектуре безопасности”. Для Китая это красная линия. Ибо Пекину нужна ослабленная, воюющая, изолированная россия, а не россия, которая вдруг может получить кислород с Запада? Поэтому Ван И прилетает лично. Не убеждать. Напомнить, кто здесь кому хозяин", – отметил эксперт.

Он отмечает, что здесь напрашивается прямая параллель с Тайванем. Китай не планирует классическую войну за Тайвань. Он действует по схеме: экономическая интеграция, критическая зависимость, политическое давление, принудительное поглощение без выбора. Россия – тестовый полигон этой модели. Тайвань – следующий этап.

