Стало известно, почему Ван И приехал в РФ в день приезда спецпосланников Трампа

Кравцев Сергей
Пока все говорят о провале мирных переговоров американской делегации в Кремле самое время обратить внимание на то, что в этот же день в Москве с визитом появился министр иностранных дел Китая Ван И. Это точно не является совпадением. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.
Глава МИД КНР Ван И. Фото: из открытых источников
Он отмечает, что уровень зависимости РФ от Китая – системный. Товарооборот – более $240 млрд в год, рекорд и фактическая переориентация экономики РФ в КНР. Экспорт РФ – в основном сырье: нефть, газ, уголь, сплав. Импорт из Китая – все, без чего РФ не могла воевать: микроэлектроника, оптика, станки с ЧПУ, дроны и компоненты, двигатели, подшипники, кабели, химия и взрывные прекурсоры.
Он отмечает, что здесь напрашивается прямая параллель с Тайванем. Китай не планирует классическую войну за Тайвань. Он действует по схеме: экономическая интеграция, критическая зависимость, политическое давление, принудительное поглощение без выбора. Россия – тестовый полигон этой модели. Тайвань – следующий этап.
