Стало відомо, чому насправді Ван І приїхав у РФ у день приїзду спецпосланців Трампа

Доки всі говорять про провал мирних переговорів американської делегації у Кремлі самий час звернути увагу на те, що в цей самий день у Москві з візитом з’явився міністр закордонних справ Китаю Ван І. Це точно не є співпадінням. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Глава МЗС КНР Ван І. Фото: з відкритих джерел

"Для розуміння масштабу. Ван І – це не “міністр, який приїхав поговорити”. У китайській ієрархії він: член Політбюро ЦК КПК, головний зовнішньополітичний стратег Сі Цзіньпіна, людина, яка не “відвідує”, а приїжджає нагадувати про лінію партії. Якщо він з’являється особисто – це означає одне: тему визнано критичною, а тема ця проста: Росія не має права домовлятися зі США за спиною Китаю. Бо сьогодні Росія – це не суб’єкт, а актив", – зазначив експерт.

Він зауважує, рівень залежності РФ від Китаю – системний. Товарообіг – понад $240 млрд на рік, рекорд і фактична переорієнтація економіки РФ на КНР. Експорт РФ – переважно сировина: нафта, газ, вугілля, метал. Імпорт із Китаю – все, без чого РФ не могла би воювати: мікроелектроніка, оптика, верстати з ЧПУ, дрони й компоненти, двигуни, підшипники, кабелі, хімія й вибухові прекурсори.

"І тепер уявімо: Росія раптом починає напряму говорити з Америкою – про деескалацію, зняття санкцій, “нову архітектуру безпеки”. Для Китаю це червона лінія. Бо Пекіну потрібна послаблена, воююча, ізольована росія, а не росія, яка раптом може отримати кисень із Заходу? Тому Ван І прилітає особисто. Не переконувати. Нагадати, хто тут кому господар", – зазначив експерт.

Він зауважує, що тут напрошується пряма паралель з Тайванем. Китай не планує класичну війну за Тайвань. Він діє за схемою: економічна інтеграція, критична залежність, політичний тиск, примусове “поглинання без вибору”. Росія – тестовий полігон цієї моделі. Тайвань – наступний етап.

Наразі Ван Ї провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.




