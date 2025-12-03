Стало відомо, чому насправді Ван І приїхав у РФ у день приїзду спецпосланців Трампа

Рубрики
Доки всі говорять про провал мирних переговорів американської делегації у Кремлі самий час звернути увагу на те, що в цей самий день у Москві з візитом з’явився міністр закордонних справ Китаю Ван І. Це точно не є співпадінням. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.
Глава МЗС КНР Ван І. Фото: з відкритих джерел
Він зауважує, рівень залежності РФ від Китаю – системний. Товарообіг – понад $240 млрд на рік, рекорд і фактична переорієнтація економіки РФ на КНР. Експорт РФ – переважно сировина: нафта, газ, вугілля, метал. Імпорт із Китаю – все, без чого РФ не могла би воювати: мікроелектроніка, оптика, верстати з ЧПУ, дрони й компоненти, двигуни, підшипники, кабелі, хімія й вибухові прекурсори.
Він зауважує, що тут напрошується пряма паралель з Тайванем. Китай не планує класичну війну за Тайвань. Він діє за схемою: економічна інтеграція, критична залежність, політичний тиск, примусове “поглинання без вибору”. Росія – тестовий полігон цієї моделі. Тайвань – наступний етап.
