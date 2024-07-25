Стало известно, при каких условиях Китай согласится надавить на РФ, чтобы она остановила войну

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Ткачик Олеся
Приглашение в Китай министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы состоялось благодаря трем ключевым факторам, рассказал в эфире Freedom политолог Антон Кучухидзе.
Китай и Россия
В частности, он отметил, что в Пекине состоялась более трехчасовая встреча Дмитрия Кулебы с главой китайского МИД Ван И. По словам Кучухидзе, диалог был содержательным и затрагивал конкретные вопросы, а не только протокольные формальности. Очевидно, обсуждались пункты украинского мирного плана и возможности участия Китая в его реализации, включая влияние на Россию.
Политолог подчеркнул, что у китайской стороны были несколько причин для организации этой встречи. Во-первых, Китай не удовлетворен тесным военным партнерством России с Северной Кореей. Во-вторых, украинский мирный план поддерживают около 100 стран. В-третьих, коммюнике Вашингтонского саммита НАТО обвинило Китай в содействии России в войне против Украины.
Кучухидзе отметил, что встреча была выгодна как Украине, так и Китаю. Для Пекина это была возможность показать миру, что он поддерживает диалог с Украиной на высоком уровне. В то же время Украина достигла своих целей, представив свои позиции и планы.
Политолог считает, что Кулеба проинформировал китайского коллегу о подготовке второго саммита мира, подчеркнув, что договоренности по Украине должны приниматься при ее участии. По мнению Кучухидзе, стороны установили механизм обмена мнениями и оперативного реагирования на заявления и позиции друг друга вне публичной плоскости.
Как считает эксперт, реальные результаты встречи станут очевидными позже, в частности, из-за конкретных действий Китая. Например, начнет ли Пекин оказывать давление на Москву.
Кроме того, он обратил внимание, что китайские СМИ не публиковали критических материалов о встрече Кулебы и Ван И. Манипуляции по этой встрече распространяли только российские пропагандисты, что свидетельствует о недовольстве Москвы, ведь там пытались представить Китай как своего стратегического партнера, который общается только с Россией и США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что есть мнение, что Пекин четко указал , что Украина для него не в приоритете.
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