Стало известно, при каких условиях Китай согласится надавить на РФ, чтобы она остановила войну

Приглашение в Китай министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы состоялось благодаря трем ключевым факторам, рассказал в эфире Freedom политолог Антон Кучухидзе.

Китай и Россия

В частности, он отметил, что в Пекине состоялась более трехчасовая встреча Дмитрия Кулебы с главой китайского МИД Ван И. По словам Кучухидзе, диалог был содержательным и затрагивал конкретные вопросы, а не только протокольные формальности. Очевидно, обсуждались пункты украинского мирного плана и возможности участия Китая в его реализации, включая влияние на Россию.

Политолог подчеркнул, что у китайской стороны были несколько причин для организации этой встречи. Во-первых, Китай не удовлетворен тесным военным партнерством России с Северной Кореей. Во-вторых, украинский мирный план поддерживают около 100 стран. В-третьих, коммюнике Вашингтонского саммита НАТО обвинило Китай в содействии России в войне против Украины.

Кучухидзе отметил, что встреча была выгодна как Украине, так и Китаю. Для Пекина это была возможность показать миру, что он поддерживает диалог с Украиной на высоком уровне. В то же время Украина достигла своих целей, представив свои позиции и планы.

Политолог считает, что Кулеба проинформировал китайского коллегу о подготовке второго саммита мира, подчеркнув, что договоренности по Украине должны приниматься при ее участии. По мнению Кучухидзе, стороны установили механизм обмена мнениями и оперативного реагирования на заявления и позиции друг друга вне публичной плоскости.

Как считает эксперт, реальные результаты встречи станут очевидными позже, в частности, из-за конкретных действий Китая. Например, начнет ли Пекин оказывать давление на Москву.

Чтобы Китай начал оказывать давление на Российскую Федерацию, должно сложиться очень много факторов, чтобы Китаю стало это действительно выгодно. Это будет зависеть от экономических интересов Китая, от реальной угрозы введения санкций против Китая за сотрудничество с РФ, учитывая замедление роста экономики Китая, снижение западных инвестиций в эту страну", – отметил политолог.

Кроме того, он обратил внимание, что китайские СМИ не публиковали критических материалов о встрече Кулебы и Ван И. Манипуляции по этой встрече распространяли только российские пропагандисты, что свидетельствует о недовольстве Москвы, ведь там пытались представить Китай как своего стратегического партнера, который общается только с Россией и США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что есть мнение, что Пекин четко указал , что Украина для него не в приоритете.



