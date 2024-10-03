Стало известно, сможет ли Китай реально повлиять на Россию и прекратить войну

Китай пытается использовать свои "мирные инициативы" в качестве альтернативы политике Соединенных Штатов и коллективному Западу, об этом в эфире Freedom заявил политолог Антон Кучухидзе.

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Он напомнил, что ранее министр иностранных дел Китая Ван И сообщил о намерении КНР, Бразилии и других стран глобального Юга создать платформу "Друзья мира" для урегулирования войны в Украине. Однако, как отметил Кучухидзе, содержащиеся в этом "мирном плане" предложения нереальны к выполнению, а Россия никогда не будет придерживаться его пунктов. Он также добавил, что требования не расширять зону боевых действий выглядят нелогично, поскольку Россия является главным источником расширения этой зоны.

Кучухидзе подчеркнул, что Китай и Бразилия часто ссылаются на Устав ООН, где прописаны принципы территориальной целостности и суверенитета, но Россия нарушает все эти принципы. Именно поэтому, говорит эксперт, можно подвергнуть сомнению истинные намерения Китая и Бразилии. Они не принимают никаких мер по отношению к сдерживанию именно России.

Политолог считает, что Китай использует эти инициативы только как инструмент противопоставления политике США и Западных стран, одновременно поддерживая Россию политически и экономически. Для Китая важно скупить ресурсы в России по сниженным ценам, получая выгодные экономические позиции.

Кучухидзе также отметил, что Китай действует в рамках собственных внешнеполитических и экономических интересов, а не для создания реальных мирных переговоров. Он напомнил, что Украина призвала Китай присоединиться к глобальному Саммиту мира, но это предложение было проигнорировано.

По словам политолога, если бы Китай действительно хотел мира, он бы применил экономическое давление на Россию. Кучухидзе выразил сомнения в лидерских амбициях Китая, полагая, что он не может повлиять на поведение своего главного союзника России.

Кучухидзе также указал на то, что Китай и дальше будет использовать свой "мирный план" как инструмент для геополитических маневров, но это не приведет к реальным изменениям на поле боя или к серьезным переговорам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ сказали, на каких условиях готовы начать общение с Украиной.



