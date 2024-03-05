Стоит ли Украине полагаться на Китай: какую цель преследует Пекин

Эксперт по международной политике Вадим Трюхан считает, что, несмотря на миротворческие инициативы, Китай остается союзником РФ.

Китай подыгрывает РФ. Фото из открытых источников

" Если перевести последние публичные заявления представителей Китая о войне, которую Россия развязала против Украины, с дипломатического языка на простой человеческий, то получается что: 1) Китайцам Россия нужна в том виде, в каком она существует сейчас. 2) Украина должна прекратить сопротивление российской агрессии, поднять руки и сдаться оккупантам с надеждой, что какую-то часть украинцев россияне пожалеют и позволят им жить во вновь созданном гетто. 3) Запад должен остановить любую поддержку Украины, согласиться с тем, что ее оккупирует Россия и тихонько сидеть, надеясь, что Путин ограничится завоеванием Украины", — написал эксперт-международник в социальной сети.

Кроме того, по словам Вадима Трюхана, Пекин считает, что санкции против России и Китая должны быть сняты, обе страны должны получить доступ к современным технологиям и финансовым ресурсам для увеличения производства оружия, а Китай готов проследить, чтобы россияне не убили всех украинцев.

"Если называть вещи своими именами, то такая суть миссии так называемого представителя Китая в отношении Украины, "товарища" Ли Хуэя", — подытожил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".