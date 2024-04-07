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Столтенберг назвал, что Россия предлагает Китаю за помощь в войне в Украине

Столтенберг рассказал, как Китай помогает России, и что Кремль предлагает взамен. Кроме того, другие союзники РФ также пользуются сотрудничеством с Москвой.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия отдает свое будущее в залог Китая, чтобы Пекин поддерживал российскую военную экономику. Таким образом, Китай помогает России в ведении войны в Украине. Другие союзники России также помогают Москве для получения выгоды.

Столтенберг назвал, что Россия предлагает Китаю за помощь в войне в Украине

Китай помогает России в войне на Украине. Фото из открытых источников

Во время интервью для BBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "союз авторитарных государств" все активнее сотрудничает против западных демократий. По его словам, в этот союз входят Россия, Северная Корея, Иран и Китай, которые сплачиваются и оказывают друг другу поддержку.

"Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевые продукты для оборонной промышленности, а Москва обещает свое будущее Пекину", — считает Столтеберг.

Помимо активной покупки российской нефти, издание Bloomberg обнаружило, что Китай предоставляет России спутниковые снимки, используемые армией РФ для военных целей. Россия получает из Китая электронику и станки для производства танков, оптические приборы, топливо для ракет и другую помощь. Несмотря на это, Китай не признает, что направляет военную помощь России.

Также Северная Корея, отправляя оружие в Россию для использования на войне в Украине, получает информацию о технических вопросах этого вооружения и качестве боеприпасов. Таким образом, Украина превратилась в полигон испытаний для КНДР. А другой союзник России – Иран, за свои дроны получает трофейную технику с войны в Украине для будущих разработок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае отреагировали на обвинения в поставке оружия в Россию.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который назвал мирный план Китая по окончанию войны в Украине лучшим из предложенных.



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