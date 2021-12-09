Страны заплатят цену за "ошибочные действия": как Китай реагирует на бойкот

Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты заплатят цену за свои "ошибочные действия", после того как решили не отправлять правительственные делегации на февральскую Зимнюю Олимпиаду в Пекине. Такое заявление сделало в четверг, 9 декабря, МИД Китая. Об этом сообщает Reuters.

Олимпийские игры в Пекине - фото из открытых источников

Соединенные Штаты первыми объявили о бойкоте, заявив в понедельник, 6 декабря, что правительственные чиновники не будут участвовать в Играх 4-20 февраля из-за "зверств Китая по правам человека", через несколько недель после переговоров, направленных на ослабление напряжения между двумя крупнейшими экономиками. мира.

"Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия использовали олимпийскую платформу для политических манипуляций. Им придется заплатить цену за свои ошибочные действия ", — сказал спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Отношения между Пекином и Вашингтоном резко ухудшились при бывшем президенте США Дональде Трампе, а администрация Байдена продолжала давление на Китай. Разногласия сосредоточены на разных вопросах, включая торговлю, происхождение коронавируса и морские претензии Китая в Южно-Китайском море.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее заявил, что решение не отправлять официальных лиц на Игры было принято из-за его борьбы за восстановление дипломатических каналов с Китаем для обсуждения прав человека в крайнем западном регионе Синьцзян и шагов Китая по блокированию австралийского импорта.

Китай отрицает какие-либо правонарушения в Синьцзяне, где проживает уйгурское мусульманское меньшинство, и заявил, что обвинения в злоупотреблениях были сфабрикованы.

В среду, 8 декабря, Палата представителей США приняла закон о запрете импорта из Синьцзяна из-за обеспокоенности принудительным трудом, поскольку Вашингтон выступает против отношения Пекина к уйгурской общине.

"Китай решительно выступает против этого. Соединенные Штаты должны немедленно прекратить свои нарушения. Мы предпримем необходимые меры, чтобы решительно защитить законные права и интересы Китая", — сказал Гао Фэн, представитель министерства торговли Китая, имея в виду действия США.

По его словам, Соединенные Штаты практикуют односторонность, протекционизм и устрашение Китая во имя "прав человека". Позиция США серьезно помешает интересам компаний и потребителей двух стран, усилит напряжение в глобальной цепочке поставок и повлияет на восстановление мировой экономики, предупредил Гао.

Палата представителей США поддержала "Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров".

Как сообщали ранее "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае, поэтому ни министры, ни официальные лица там не будут присутствовать.

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