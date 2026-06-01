Теперь сбить дроны станет еще сложнее: какую технологию представил Китай

Китайская компания Star-Navi представила разработку, которая может существенно повысить скрытность беспилотников и другой техники. Речь идет о новой линейке радиопоглощающих покрытий XRAM-C Series, выпускаемых в формате обычного спрея. Разработчики утверждают, что технология позволяет заметно снизить вероятность обнаружения объектов радиолокационными системами.

Как сообщает Defence Blog, принцип работы покрытия основан на поглощении электромагнитных волн. Вместо отражения радиосигнала обратно к радару материал преобразует его энергию в тепло. В результате уменьшается интенсивность отраженного сигнала, а значит, сокращается эффективная площадь рассеивания объекта и усложняется его обнаружение средствами радиолокационной разведки.

Компания предлагает сразу несколько вариантов покрытия для различных условий применения. Модификация C105 предназначена для защиты от радаров X- и Ku-диапазонов, версия C112 рассчитана на противодействие системам S- и C-диапазонов, а модель C113B позиционируется как универсальное решение, способное работать сразу в нескольких диапазонах частот.

Одной из особенностей разработки стала простота использования. Для нанесения покрытия не требуется сложное промышленное оборудование или специализированные производственные линии. Материал поставляется в емкостях весом от одного до десяти килограммов, что позволяет применять его как на крупных объектах, так и на небольших беспилотных платформах.

По данным производителя, слой толщиной всего 0,4–0,6 миллиметра способен уменьшить мощность отраженного радиолокационного сигнала примерно вдвое. При этом вес покрытия остается относительно небольшим – не более 1,1 килограмма на квадратный метр поверхности.

Разработчики также делают акцент на высокой устойчивости материала к внешним воздействиям. Покрытие выдерживает длительное воздействие температур до 250 градусов по Цельсию, сохраняет характеристики при сильных вибрациях и успешно прошло многомесячные испытания в условиях солевого тумана. Это открывает возможности для использования технологии не только на беспилотниках, но и на морской технике, береговых объектах и другой военной инфраструктуре, где вопрос снижения заметности становится все более актуальным.

