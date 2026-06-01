Тепер збити дрони стане ще складніше: яку технологію представив Китай

Китайська компанія Star-Navi представила розробку, яка може суттєво підвищити скритність безпілотників та іншої техніки. Йдеться про нову лінійку радіопоглинаючих покриттів XRAM-C Series, що випускаються у форматі звичайного спрею. Розробники стверджують, що технологія дозволяє помітно знизити можливість виявлення об'єктів радіолокаційними системами.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Defence Blog, принцип роботи покриття ґрунтується на поглинанні електромагнітних хвиль. Замість відображення радіосигналу назад до радару матеріал перетворює його енергію на тепло. В результаті зменшується інтенсивність відбитого сигналу, а значить, скорочується ефективна площа розсіювання об'єкта та ускладнюється його виявлення засобами розвідки радіолокації.

Компанія пропонує відразу кілька варіантів покриття для різних умов застосування. Модифікація C105 призначена для захисту від радарів X- та Ku-діапазонів, версія C112 розрахована на протидію системам S- та C-діапазонів, а модель C113B позиціонується як універсальне рішення, здатне працювати відразу в декількох діапазонах частот.

Однією з особливостей розробки стала простота використання. Для покриття не потрібно складне промислове обладнання або спеціалізовані виробничі лінії. Матеріал поставляється в ємностях вагою від одного до десяти кілограмів, що дозволяє застосовувати його на великих об'єктах, так і на невеликих безпілотних платформах.

За даними виробника, шар завтовшки всього 0,4-0,6 міліметра здатний зменшити потужність відбитого радіолокаційного сигналу приблизно вдвічі. При цьому вага покриття залишається відносно невеликою – не більше ніж 1,1 кілограма на квадратний метр поверхні.

Розробники також наголошують на високій стійкості матеріалу до зовнішніх впливів. Покриття витримує тривалу дію температур до 250 градусів за Цельсієм, зберігає характеристики при сильних вібраціях та успішно пройшло багатомісячні випробування в умовах сольового туману. Це відкриває можливості для використання технології не тільки на безпілотниках, а й на морській техніці, берегових об'єктах та іншій військовій інфраструктурі, де питання зниження помітності стає дедалі актуальнішим.

