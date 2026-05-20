Главная Новости Мир Китай Теперь все стало на свои места: в США раскрыли как Пекин использует войну в Украине
Теперь все стало на свои места: в США раскрыли как Пекин использует войну в Украине

Сотни офицеров РФ прошли секретное обучение в Китае по дронам и современной тактике, а затем отправились воевать в Крым и Запорожье

20 мая 2026, 08:28
Кравцев Сергей

Китай тайно обучал российских военных на своей территории, используя войну против Украины как возможность испытать собственные военные технологии и тактику. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные европейских разведок и внутренние российские документы.

Как отмечают американские аналитики Института изучения войны, в 2025 году около 200 российских военнослужащих прошли подготовку на объектах Народно-освободительной армии Китая в Пекине, Нанкине, Шицзячжуане и Чжэнчжоу. Основной акцент делался на использовании беспилотников и современных методах ведения войны.

Согласно опубликованным данным, российские военные обучались корректировке минометного огня с помощью разведывательных дронов, борьбе с вражескими БПЛА, работе FPV-дронов, а также инженерным и минно-саперным операциям.

Европейские спецслужбы утверждают, что среди участников обучения были офицеры достаточно высокого уровня, способные передавать полученный опыт дальше по командной вертикали. Часть прошедших подготовку россиян уже была замечена на оккупированных территориях Крыма и Запорожской области.

По данным Reuters, Москва и Пекин заранее договорились о взаимном обучении военных и обязались не разглашать детали сотрудничества. В рамках соглашения российские военные проходят подготовку в КНР, а китайские военнослужащие – в России.

Эксперты считают, что Китай внимательно изучает опыт войны в Украине для подготовки собственной армии к современным конфликтам. Пекин фактически использует российско-украинскую войну как испытательный полигон для тактики, технологий и систем управления будущих военных операций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-19-2026/
