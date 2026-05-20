Китай Тепер все стало на свої місця: у США розкрили, як Пекін використовує війну в Україні
Тепер все стало на свої місця: у США розкрили, як Пекін використовує війну в Україні

Сотні офіцерів РФ пройшли секретне навчання в Китаї з дронів та сучасної тактики, а потім вирушили воювати до Криму та Запоріжжя.

20 травня 2026, 08:28
Кравцев Сергей

Китай таємно навчав російських військових на своїй території, використовуючи війну проти України як можливість випробувати власні воєнні технології та тактику. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані європейських розвідок та внутрішні російські документи.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають американські аналітики Інституту вивчення війни, у 2025 році близько 200 російських військовослужбовців пройшли підготовку на об'єктах Народно-визвольної армії Китаю у Пекіні, Нанкіні, Шицзячжуані та Чженчжоу. Основний акцент робився на використанні безпілотників та сучасних методах ведення війни.

Згідно з опублікованими даними, російські військові навчалися коригування мінометного вогню за допомогою розвідувальних дронів, боротьби з ворожими БПЛА, роботи FPV-дронів, а також інженерним та мінно-саперним операціям.

Європейські спецслужби стверджують, що серед учасників навчання були офіцери досить високого рівня, здатні передавати отриманий досвід далі командною вертикаллю. Частина росіян, які пройшли підготовку, вже була помічена на окупованих територіях Криму та Запорізької області.

За даними Reuters, Москва та Пекін заздалегідь домовилися про взаємне навчання військових та зобов'язалися не розголошувати деталі співпраці. У рамках угоди російські військові проходять підготовку до КНР, а китайські військовослужбовці – у Росії.

Експерти вважають, що Китай уважно вивчає досвід війни в Україні для підготовки власної армії до сучасних конфліктів. Пекін фактично використовує російсько-українську війну як випробувальний полігон для тактики, технологій та систем управління майбутніх військових операцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай таємно готував військових РФ для війни проти України: деталі секретної програми.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-19-2026/
