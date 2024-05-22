Торговая война: Китай готовит убийственные решения против США и ЕС

Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство "Bloomberg".

США и ЕС. Фото: из открытых источников

"Китай дал понять, что готов ввести пошлины на импортные автомобили с большими двигателями на уровне 25%, поскольку торговая напряженность в отношениях с США и Европейским союзом растет", — пишет агентство.

Китайская торговая палата в ЕС заявила, что о потенциальном шаге ее проинформировали "инсайдеры". Пошлины затронут европейских и американских автопроизводителей и окажут "значительное" влияние на отношения с ЕС, добавили в палате.

Акции европейских автопроизводителей, которые больше всего пострадают от потенциального тарифа, упали в среду, причем Mercedes-Benz Group AG и BMW AG упали более чем на 2% в начале торгов.

Отметим, ранее "Reuters" сообщило, что Китай наложил санкции на три американские оборонные компании из-за продажи оружия Тайваню, когда на острове прошла инаугурация нового президента.

На фоне этого Китай значительно увеличил в Россию экспорт нитроцеллюлозы. Это материал двойного назначения, который можно использовать для производства боеприпасов.

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