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Торговая война: Китай готовит убийственные решения против США и ЕС

По информации "Bloomberg", Китай может ввести 25% пошлины на авто из США и ЕС

сегодня, 12:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство "Bloomberg".

Торговая война: Китай готовит убийственные решения против США и ЕС

США и ЕС. Фото: из открытых источников

"Китай дал понять, что готов ввести пошлины на импортные автомобили с большими двигателями на уровне 25%, поскольку торговая напряженность в отношениях с США и Европейским союзом растет", — пишет агентство.

Китайская торговая палата в ЕС заявила, что о потенциальном шаге ее проинформировали "инсайдеры". Пошлины затронут европейских и американских автопроизводителей и окажут "значительное" влияние на отношения с ЕС, добавили в палате.

Акции европейских автопроизводителей, которые больше всего пострадают от потенциального тарифа, упали в среду, причем Mercedes-Benz Group AG и BMW AG упали более чем на 2% в начале торгов.

Отметим, ранее "Reuters" сообщило, что Китай наложил санкции на три американские оборонные компании из-за продажи оружия Тайваню, когда на острове прошла инаугурация нового президента. 

На фоне этого Китай значительно увеличил в Россию экспорт нитроцеллюлозы. Это материал двойного назначения, который можно использовать для производства боеприпасов.                                                                                                                                                           

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-21/china-may-raise-tariffs-on-some-us-eu-cars-lobby-group-says
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