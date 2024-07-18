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Торговая война набирает обороты: Китай подложил ЕС настоящую "свинью"

Пекин ведет еще одно расследование по поводу демпинга.

сегодня, 17:20
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Лиля Воробьева

Китай взял три компании из Европейского союза в центр антидемпингового расследования по демпингу цен на свинину. Это произошло в рамках торговой войны, которую Пекин начал после того, как ЕС объявил о введении новых пошлин на китайские электромобили.

Торговая война набирает обороты: Китай подложил ЕС настоящую "свинью"

Китай взялся за свинину из ЕС (фото из открытых источников)

По данным Bloomberg, на последнем этапе проверки Китай избрал датские компании Crown A/S, Vion Boxtel BV и Litera Meat SLU – трех крупнейших экспортеров свинины из ЕС в Китай. Их определили для выявления факта демпинга и оценки ущерба, нанесенного внутреннему рынку. Эти компании должны предоставить полные и точные ответы на вопросы, изданные Китаем.

Компания Danish Crown заявила, что во время расследования будет сохранять "полную приверженность и прозрачность" и надеется на "постоянное конструктивное сотрудничество" со всеми соответствующими органами и сторонами.

Кроме того, Китай избрал 24 отечественных производителей свинины, в том числе 20 с наибольшим объемом убоя, для определения ущерба от возможного демпинга.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что торговая война ЕС набирает обороты . Европейский Союз хочет ввести ввозную пошлину на все товары из китайских "Temu", "Aliexpress" и "Shein". Об этом сообщает Financial Times. Европейская комиссия намерена отменить порог в 150 евро, ниже которого импортные товары освобождаются от пошлин. Отмечается, что цель — остановить всплеск того, что в ЕС называют некачественными товарами, поступающими из Китая. В сообщении говорится, что основными платформами, на которые направлены эти мероприятия, являются китайские онлайн-площадки "Temu" и "AliExpress", а также розничная сеть магазинов одежды "Shein".

По информации Еврокомиссии, в прошлом году в ЕС было ввезено 2,3 млрд товаров стоимостью ниже беспошлинного порога в 150 евро.



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