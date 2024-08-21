Торговая война набирает обороты: Китай решил ударить по ЕС еще больнее

Китай начал расследование в отношении импорта молочных продуктов из Европейского союза. Это решение Пекина стало еще одним ответом на планы по введению пошлин на китайские электромобили. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Китай и ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, расследование коснется нескольких молочных продуктов, включая свежие и плавленые сыры, говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

В рамках расследования, начатого по просьбе промышленных групп в Китае, будут рассмотрены 20 программ субсидирования ЕС, в том числе некоторые из них в рамках Общей сельскохозяйственной политики и другие, действующие в Италии и Финляндии, говорится в сообщении министерства. Ожидается, что расследование будет завершено в течение года и может быть продлено еще на шесть месяцев при особых обстоятельствах, добавили в министерстве.

По официальным данным, экспорт молочной продукции из ЕС в Китай в прошлом году составил 1,7 миллиарда евро.

Китай импортирует молочные продукты из европейских стран, включая Нидерланды и Францию, но главным поставщиком является Новая Зеландия. В последние годы закупки молочной продукции в Китае сократились из-за роста внутреннего производства и экономического спада.

Европейская комиссия приняла к сведению расследование Китая и планирует "решительно защищать интересы молочной промышленности ЕС", по словам пресс-секретаря Олофа Гилла. Он отметил, что Еврокомиссия будет вмешиваться по мере необходимости, чтобы расследование соответствовало правилам Всемирной торговой организации.

"Мы верим, что ЕС и Китай найдут конструктивный способ разрешить любые двусторонние споры, как это уже случалось в прошлом по другим вопросам", — сказал генсекретарь Европейской молочной ассоциации Александр Антон.

В Евросоюзе не ожидают высокого спроса со стороны Китая в этом году и уже начали искать альтернативные рынки сбыта продукции.

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