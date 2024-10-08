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Торговая война набирает обороты: на какие шаги против ЕС решился Китай

Переговоры между Пекином и Брюсселем не прекращаются

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

Китай ввел пошлину на бренди из Европейского Союза, что обострило торговое противостояние спустя несколько дней после решения ЕС увеличить пошлины на электромобили из Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Торговая война набирает обороты: на какие шаги против ЕС решился Китай

Китай. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на заявление Министерства торговли Китая СМИ отмечает, что с 11 октября импортеры должны будут заплатить залог в размере до 39% от стоимости бренди из ЕС. В документе, в частности, указывается перечень европейских производителей спиртных напитков, контролируемых компаниями Remy Cointreau SA и Pernod Ricard SA.

Китайские власти приняли такое решение после того, как на прошлой неделе ЕС принял решение ввести на пять лет пошлины до 45% на импорт электромобилей из Китая. Большая часть китайского импорта спиртных напитков поступает из Франции, которая проголосовала за введение тарифов на китайские авто. Переговоры между ЕС и Китаем продолжаются, и, если они увенчаются успехом, то, возможно, ситуация изменится.

Китайские власти объявили об антидемпинговом расследовании в отношении европейского бренди в январе после начала расследования ЕС в отношении субсидий на электромобили. В августе Пекин заявил, что в ходе предварительного расследования найдены доказательства демпинга со стороны европейских производителей спиртных напитков, но тогда пошлины не ввели.

Европейский Союз раскритиковал расследование Китая в отношении бренди и других товаров.

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