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Торговая война перешла на новый этап: Китай ограничил продажу чипов США

В США предполагают, что это может быть ответ Китая на позицию, которую лидеры стран G7 заняли на саммите в Японии

сегодня, 21:25
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Автор:

Лиля Воробьева

Власти Китая ограничили продажи микросхем американской компании Micron, объяснив, что это принесет "серьезные риски" для кибербезопасности страны.

Торговая война перешла на новый этап: Китай ограничил продажу чипов США

Торговая война между США и Китаем (фото из открытых источников)

При этом, как информирует Bloomberg , представители администрации Байдена считают, что это решение – ответ Китая на позицию, которую руководители стран G7 выработали на саммите в Японии по вопросу уменьшения зависимости от китайских производителей в звене критически важных цепочек поставок.


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В то же время, пишет издание, Соединенные Штаты серьезно озаботились решением Пекина и хотят навести взаимодействие с китайским правительством, чтобы объяснить свою позицию.

По словам представителя Государственного департамента Мэтью Миллера, действия против Micron противоречивы в утверждении Пекина, что он "открыт для бизнеса и привержен прозрачной нормативно-правовой базе".

Представители администрации Байдена отмечают, что Соединенные Штаты намерены лучше понять, какие последствия будет иметь для страны принятое решение. В настоящее время американское Министерство торговли ведет общение с китайским правительством.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что изменится в мире после саммита G7 в Японии . После прошедшего в Японии саммита G7, где была четко продемонстрирована поддержка Украины и даны определенные сигналы РФ и Китаю, появилась реакция последних. Российский МИД устроил на своей официальной странице настоящую истерику по итогам встречи лидеров "Большой семерки" и приглашенных гостей, среди которых была и Украина. А заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине, чтобы выразить протест по поводу "ажиотажа вокруг проблем, связанных с Китаем".



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