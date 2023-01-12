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Трагедия в Китае. Спутниковые снимки показали масштабы проблемы

Китай упразднил карантинные ограничения, которые были введены почти три года назад. В результате резко возросло количество смертей, а люди ждут в очередях в крематории, однако официальная статистика говорит о смерти нескольких десятков китайцев.

сегодня, 13:22
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Автор:

Slava Kot

Несколько недель назад власти Китая отменили строгие карантинные ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, действовавшие почти три года. В результате крематории и похоронные бюро в Китае переполнены, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные аппаратом Maxar, сообщает портал Комментарии со ссылкой на CNN.

Трагедия в Китае. Спутниковые снимки показали масштабы проблемы

Пандемия в Китае. Фото из открытых джерел

Спутниковые изображения, которые удалось сделать с помощью Maxar, показывают масштабные проблемы в Китае. В крупных городах, таких как Пекин, Куньмин, Нанкин, Чэнду, Таншань и Хучжоу, наблюдаются очереди транспортных средств в крематории и бюро ритуальных услуг.

Эти фото подтвердили предварительные материалы журналистов CNN , которые сообщали, что тела некоторых мертвых хранили в импровизированных, только что созданных или переоборудованных помещениях. Также семьи погибших несколько дней ждут возможности похоронить своих близких. Несмотря на известные проблемы, официальная статистика Китая остается низкой.

"В Китае после ослабления ограничений остается удивительно низкой — с 7 декабря зафиксировано только 37 смертей", — пишут CNN.

Из-за таких цифр ВОЗ и США обвинили Китай в том, что страна не принимает необходимые меры перед возможной масштабной угрозой.

Эксперты называют резкое изменение политики Китая относительно пандемии из-за значительных экономических затрат, которые испытывает государство. Просмотреть спутниковые изображения, показывающие резкое увеличение автомобилей на стоянках вблизи крематориев, можно ниже:

Трагедия в Китае. Спутниковые снимки показали масштабы проблемы - фото 2
Трагедия в Китае. Спутниковые снимки показали масштабы проблемы - фото 3
Трагедия в Китае. Спутниковые снимки показали масштабы проблемы - фото 4
Трагедия в Китае. Спутниковые снимки показали масштабы проблемы - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам американского чиновника, Китай готовит свой народ к войне.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай обвинил США и предупредил о возможности лобового столкновения.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/10/asia/china-funeral-homes-imagery-covid-intl/index.html
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