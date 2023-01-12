Трагедия в Китае. Спутниковые снимки показали масштабы проблемы

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Slava Kot
Несколько недель назад власти Китая отменили строгие карантинные ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, действовавшие почти три года. В результате крематории и похоронные бюро в Китае переполнены, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные аппаратом Maxar, сообщает портал Комментарии со ссылкой на CNN.
Пандемия в Китае. Фото из открытых джерел
Спутниковые изображения, которые удалось сделать с помощью Maxar, показывают масштабные проблемы в Китае. В крупных городах, таких как Пекин, Куньмин, Нанкин, Чэнду, Таншань и Хучжоу, наблюдаются очереди транспортных средств в крематории и бюро ритуальных услуг.
Эти фото подтвердили предварительные материалы журналистов CNN , которые сообщали, что тела некоторых мертвых хранили в импровизированных, только что созданных или переоборудованных помещениях. Также семьи погибших несколько дней ждут возможности похоронить своих близких. Несмотря на известные проблемы, официальная статистика Китая остается низкой.
Из-за таких цифр ВОЗ и США обвинили Китай в том, что страна не принимает необходимые меры перед возможной масштабной угрозой.
Эксперты называют резкое изменение политики Китая относительно пандемии из-за значительных экономических затрат, которые испытывает государство. Просмотреть спутниковые изображения, показывающие резкое увеличение автомобилей на стоянках вблизи крематориев, можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам американского чиновника, Китай готовит свой народ к войне.
Также "Комментарии" писали о том, что Китай обвинил США и предупредил о возможности лобового столкновения.
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