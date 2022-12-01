Тревожный доклад Пентагона о китайских ядерных силах

Недавний отчет Пентагона показывает большое увеличение ядерного вооружения в КНР. Министерство обороны США утверждает, что такими темпами запасы Китая могут возрасти до 1500 ядерных боеголовок за десять лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Пентагона.

Демонстрации ракет в Китае. Фото: из открытых источников

По данным США, в арсенале китайцев по состоянию на 2020 год было около 200 ядерных боеголовок. В то время американские военные аналитики прогнозировали, что их количество удвоится за следующие 10 лет. Однако всего за два года Китай смог почти удвоить количество боеголовок, сейчас КНР имеет 350 ядерных боеголовок.



Согласно новому отчету американцев, опубликованному 29 ноября, Китай может изготовить 1500 ядерных боеголовок к 2035 году.



"То, что мы действительно наблюдали в течение последних нескольких лет, — это ускоренное наращивание" — рассказал CNN чиновник Пентагона по вопросам обороны.

По информации Министерства обороны США, Китай инвестирует большие средства в ядерную триаду, то есть возможность запускать ракеты с моря, земли и воздуха. Согласно отчетам американцев, Китай провел за год 135 запусков баллистических ракет, что составляет больше, чем ракетные запуски всех стран вместе взятых, без учета ракет, которые использует Россия в войне против Украины.



По данным американцев, Китай имеет почти миллионную постоянную армию, самый большой в мире флот по количеству кораблей и третью по величине авиацию в мире.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай принял важное решение, которое может навредить экономике Российской Федерации.



Также "Комментарии" писали о методах, которые использует Китай, чтобы скрыть протесты в стране. В Twitter начали появляться фотографии полуобнаженных женщин для предоставления услуг эскорта. Таким образом, в соцсетях вместо фото и видео с протестов появляются совсем другие сообщения.



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