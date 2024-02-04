Трудности перевода: действительно ли Китай заявил о поддержке России в войне в Украине

Российские официальные и подконтрольные Кремлю СМИ опубликовали новость, которая могла бы стать мировой сенсацией. По их словам, Китай впервые публично поддержал позицию России "по украинскому вопросу". Однако, как оказалось, пропагандисты увидели лишь то, что хотели увидеть.



Сергей Шойгу и Дун Цзюнь. Фото из открытых источников

Новоназначенный глава Минобороны Китая Дун Цзюнь провел свои первые международные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 31 января 2024 года. Разговор между Шойгу и Цзюнем проходил с участием переводчика-синхрониста.

На распространенных пресс-службой Министерства обороны России синхронист перевел слова китайского министра, как такие, что Китай "оказал вам поддержку по украинскому вопросу". Эту фразу сразу распространили кремлевские и пропагандистские СМИ с заявами о союзе между странами и поддержке КНР России в войне в Украине. Кроме того, российские эксперты, политологи и военные начали говорить, что "Китай – это тыл России" для противостояния коллективному Западу, а "Россия – это тыл Китая в его противостоянии с США".

Однако оказалось, что заявление Китая о поддержке России в войне против Украины произошло из-за трудностей перевода. Переводчик, живущий и работающий в Китае Денис Палецкий, сделал полный перевод слов министра обороны КНР Дун Цзюня.

"В последние годы США и Запад стремятся изолировать Россию. Мы неизменно уделяем этому внимание, твердо выступаем в поддержку справедливости. По украинскому вопросу: вопреки давлению США и Запада, которые атакуют даже наше сотрудничество с Евросоюзом по обороне, наша политика/позиция останется неизменной , отказываться от нее не станем", – сказал Дун Цзюнь во время встречи с Шойгу.

Кроме того, в обнародованном пресс-релизе Минобороны Китая по итогам встречи с Шойгу вообще отсутствовали слова об "украинском вопросе".

Напомним, что Китай почти два года войны ни разу официально не выражал поддержку России в отношении войны в Украине. Пекин предлагал свой "мирный план", а также участвовал в одном из совещаний по "формуле мира". Несмотря на это, Китай войну в Украине официально называет "украинским кризисом" или "украинским вопросом" и покупает российские энергоресурсы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае объяснили свое отсутствие на международной встрече по "формуле мира".

Также "Комментарии" писали, что Россию и ее союзника не пригласили на самую большую ежегодную конференцию безопасности в Германии.