"Твердо стоим на правильной стороне": Си Цзиньпин снова прокомментировал "мирный план" Китая

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Лиля Воробьева
Глава Китая заявил, что его страна хочет содействовать примирению и возобновлению переговоров в рамках "мирного плана" по войне в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпина во время совместного брифинга с Путиным.
Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)
"В прошлом месяце была опубликована позиция Китая относительно политического урегулирования "украинского кризиса". Хотел бы подчеркнуть, что с украинского урегулирования мы неукоснительно руководствуемся целями и принципами Устава ООН и придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", — сказал лидер Китая.
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Он заявил, что Китай активно способствует возобновлению переговоров.
"Наша позиция основывается на самой сущности вопроса и правды. Мы всегда за мир и диалог, мы твердо стоим на верной стороне истории", — отметил Си Цзиньпин.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что генсек НАТО обратился с призывом в Пекин . Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России. Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО пока нет доказательств, что Россия получит оружие от Китая, однако он сообщил, что в альянсе видели признаки того, что этот вопрос между странами мог обсуждаться.Также "Комментарии" писали о том, что Китай ответил на вопросы о поставках оружия России. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что в Пекине "стремятся к миру", а в войне в Украине "виновны США". Такое заявление сделал спикер китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь. Журналисты привели информацию Белого дома, где подтверждалось, что россияне используют китайские боеприпасы в войне против Украины. Так что у китайского спикера спросили, действительно ли его страна поставляет их России. Но тот отказался отвечать, зато снова заявил, что именно Америка "раздувает огонь войны", предоставляя оружие ВСУ для защиты от РФ.
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