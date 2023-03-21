"Твердо стоим на правильной стороне": Си Цзиньпин снова прокомментировал "мирный план" Китая

Глава Китая заявил, что его страна хочет содействовать примирению и возобновлению переговоров в рамках "мирного плана" по войне в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпина во время совместного брифинга с Путиным.

"В прошлом месяце была опубликована позиция Китая относительно политического урегулирования "украинского кризиса". Хотел бы подчеркнуть, что с украинского урегулирования мы неукоснительно руководствуемся целями и принципами Устава ООН и придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", — сказал лидер Китая.

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Он заявил, что Китай активно способствует возобновлению переговоров.

"Наша позиция основывается на самой сущности вопроса и правды. Мы всегда за мир и диалог, мы твердо стоим на верной стороне истории", — отметил Си Цзиньпин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что генсек НАТО обратился с призывом в Пекин . Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России. Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО пока нет доказательств, что Россия получит оружие от Китая, однако он сообщил, что в альянсе видели признаки того, что этот вопрос между странами мог обсуждаться.