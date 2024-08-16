У китайцев уже есть план: какое решение принял Пекин в отношении Путина

Доктор Витольд Сокала, заместитель директора Института международных отношений и публичной политики Университета Яна Кохановского в Кельцах и колумнист издания "Dziennik Gazeta Prawna", заявил, что после операции Украины в Курской области Китай может разрабатывать план замены кремлевского диктатора Владимира Путина другой фигурой, сообщает польское издание onet.pl.

Путин и Си

Сокола считает, что эта операция нанесла серьезный удар по имиджу российских властей и самого Путина. Он прогнозирует, что россияне постараются восстановить утраченные территории, но это может затянуться на месяцы. Польский эксперт также обратил внимание на то, что россияне, ранее игнорировавшие войну в Украине, теперь вынуждены спасаться от боевых действий, что негативно повлияло на репутацию российских властей, обещавших обеспечить безопасность своих граждан.

Сокола предполагает, что Китай может воспользоваться ситуацией в Кремле для усиления своего влияния. По его словам, со слабостью рубля растет влияние Китая, особенно на востоке России, и Китай может стать новым гарантом безопасности для российского государственного аппарата вместо Путина.

Доктор Сокала также не исключает возможности, что Китай уже разрабатывает план замены Путина более лояльной фигурой.

"Я совсем не удивлюсь, если у китайцев уже есть план замены Путина на "новую модель". Не сразу, потому что они начали с обмена векторами лояльности среди губернаторов и чиновников. И они построили или строят себе канал "дружеского общения" с армейским генералитетом. Они стремятся заставить весь чиновничий аппарат – реально управляющую Россией машину – признать, что Китай является лучшим гарантом непрерывности их власти и безопасности, чем Кремль. Это именно то, с чем приходится сталкиваться Путину, который после украинского наступления стремительно теряет доверие как народу, так и официальному аппарату", – говорит доктор Сокала.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай раздражен действиями Путина.



