Ученым в Гуанчжоу удалось извлечь из крови пациента антитело-убийцу штаммов COVID-19

Китайские ученые получили из крови уникальное антитело, которое может обнаружить все мутации коронавируса SARS-CoV-2. Исследования проводились молекулярными биологами из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу. Об этом пишет Секрет фирмы.



Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

Антитело 35B5 получили из крови пациента. Это антитело, по результатам исследований, может повлиять на ту часть вируса, которая не меняется от мутаций. В настоящее время опыты биологов показывают, что антитело 35B5 эффективно распознавало бета- и дельта-штаммы SARS-CoV-2 .

Пока что работу антитела опробовали на лабораторных мышах. Опыты показывают, что мыши, получившие антитело, выжили и не получили серьезных повреждений легких. Ученые исследовали два антитела: 35B5 и 32C7. Второе не дало таких хороших результатов.

" "Крио-электронная микроскопия показала, что 35B5 нейтрализует SARS-CoV-2, нацеливаясь на уникальный эпитоп, избегающий предпочтительных сайтов мутации на RBD, идентифицированных в циркулирующих ЛОС, обеспечивая молекулярную основу для его пан-нейтрализующей эффективности . Эпитоп, связывающий 35B5, также может быть использован для рациональной разработки универсальной вакцины SARS-CoV-2", — говорится в статье о результатах исследования в электронной библиотеке bioRxiv .

Ученые прогнозируют вероятность разработки новой эффективной вакцины на основе антитела, что будет иметь универсальное действие вакцины на все штаммы коронавируса.



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