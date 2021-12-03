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Главная Новости Мир Китай Ученым в Гуанчжоу удалось извлечь из крови пациента антитело-убийцу штаммов COVID-19
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Ученым в Гуанчжоу удалось извлечь из крови пациента антитело-убийцу штаммов COVID-19

Ученые исследуют антитело, распознающее мутированные штаммы COVID-19

сегодня, 10:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Китайские ученые получили из крови уникальное антитело, которое может обнаружить все мутации коронавируса SARS-CoV-2. Исследования проводились молекулярными биологами из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу. Об этом пишет Секрет фирмы.

Ученым в Гуанчжоу удалось извлечь из крови пациента антитело-убийцу штаммов COVID-19

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Антитело 35B5 получили из крови пациента. Это антитело, по результатам исследований, может повлиять на ту часть вируса, которая не меняется от мутаций. В настоящее время опыты биологов показывают, что антитело 35B5 эффективно распознавало бета- и дельта-штаммы SARS-CoV-2 .

Пока что работу антитела опробовали на лабораторных мышах. Опыты показывают, что мыши, получившие антитело, выжили и не получили серьезных повреждений легких. Ученые исследовали два антитела: 35B5 и 32C7. Второе не дало таких хороших результатов.

""Крио-электронная микроскопия показала, что 35B5 нейтрализует SARS-CoV-2, нацеливаясь на уникальный эпитоп, избегающий предпочтительных сайтов мутации на RBD, идентифицированных в циркулирующих ЛОС, обеспечивая молекулярную основу для его пан-нейтрализующей эффективности. Эпитоп, связывающий 35B5, также может быть использован для рациональной разработки универсальной вакцины SARS-CoV-2", — говорится в статье о результатах исследования в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые прогнозируют вероятность разработки новой эффективной вакцины на основе антитела, что будет иметь универсальное действие вакцины на все штаммы коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Греции будут штрафовать тех, кто не хочет вакцинироваться. Штрафы будут применяться с января 2022 для определенных категорий граждан. В правительстве Греции рассказали, куда направят средства от штрафов.


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Источник: https://secretmag.ru/news/v-kitae-nashli-ubiicu-vsekh-shtammov-koronavirusa-01-12-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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