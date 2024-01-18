Украина хочет организовать телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином: СМИ узнали, какова цель

Украинская сторона хочет телефонного разговора между украинским президентом Владимиром и лидером Китая Си Цзиньпином, ведь планирует провести саммит по формуле мира на уровне всех лидеров.

Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба, принимавший участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил, что украинское правительство настаивает на установлении прямого канала связи между Си Цзиньпином и президентом Украины.

"Есть вещи, о которых они могут поговорить... Формула мира Зеленского – это способ восстановить длительный справедливый мир в Украине", – заявил Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Швейцарии китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским. Китай отказался согласовать встречу премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского на территории Швейцарии.

Важно, что до этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Китаю очень важно присоединиться к мирным переговорам, и намекал, что у главы государства будет возможность пообщаться с руководителем китайского правительства Ли Цяном. Впрочем, Украина не смогла добиться прогресса в привлечении КНР к переговорам, а Зеленский и Ли не имели возможности выступить. Журналисты издания пишут, что это обстоятельство могло быть как последний признак того, что Китай не намерен добиваться остановки полномасштабной войны РФ против Украины.