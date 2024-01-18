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Украина хочет организовать телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином: СМИ узнали, какова цель

На саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил "формулу мира"

сегодня, 20:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинская сторона хочет телефонного разговора между украинским президентом Владимиром и лидером Китая Си Цзиньпином, ведь планирует провести саммит по формуле мира на уровне всех лидеров.

Украина хочет организовать телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином: СМИ узнали, какова цель

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Bloomberg .

Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба, принимавший участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил, что украинское правительство настаивает на установлении прямого канала связи между Си Цзиньпином и президентом Украины.

"Есть вещи, о которых они могут поговорить... Формула мира Зеленского – это способ восстановить длительный справедливый мир в Украине", – заявил Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Швейцарии китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским. Китай отказался согласовать встречу премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского на территории Швейцарии.

Важно, что до этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Китаю очень важно присоединиться к мирным переговорам, и намекал, что у главы государства будет возможность пообщаться с руководителем китайского правительства Ли Цяном. Впрочем, Украина не смогла добиться прогресса в привлечении КНР к переговорам, а Зеленский и Ли не имели возможности выступить. Журналисты издания пишут, что это обстоятельство могло быть как последний признак того, что Китай не намерен добиваться остановки полномасштабной войны РФ против Украины.

Politico продолжает, что при этом КНР приняла сторону России и начала поставлять ей материалы для военных целей, несмотря на давление со стороны западных стран.



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