Украина снова может выстрелить себе в ногу: что не так с визитом Сибиги в Китай

Кравцев Сергей
Неделю назад, когда стало известно о возможном визите главы МИД Андрея Сибиги в Пекин, само собой напрашивалось мнение, что в ходе этого визита Китай с большой долей вероятности будет предлагать какие-то очертания своего видения мирного урегулирования и участия КНР в восстановлении Украины. Но Пекин будет ждать предложений Украины. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Андрей Сибига и Ван И. Фото: из открытых источников
По мнению Вадима Денисенко, Украина потеряла и теряет годы в коммуникации с Китаем. Наш уровень отношений не позволяет говорить даже с третьим кругом коммуникации руководителя КНР. Сейчас есть шанс частично изменить это.
Политолог отмечает, что главное сейчас – не повторить сценарий прошлого визита делегации МИД в Китай. Тогда, если кто-то забыл, после положительных отзывов о встречах в Пекине, на второй или третий день после возвращения делегации в Киев, Украина громко раскрыла историю о китайском студенте-шпионе. И мы снова откатились туда, где и были до этого.
Читайте на портале "Комментарии" — китайское консульство в России предупредило своих граждан о новых правилах, которые могут обязать иностранцев проходить военную службу в российской армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на материал South China Morning Post от 26 февраля.
Речь идет о законе, принятом в ноябре 2025 года, обязывающем мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих в РФ, отслужить по меньшей мере год в вооруженных силах, если они планируют получить российское гражданство или вид на жительство.