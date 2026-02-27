Украина снова может выстрелить себе в ногу: что не так с визитом Сибиги в Китай

Неделю назад, когда стало известно о возможном визите главы МИД Андрея Сибиги в Пекин, само собой напрашивалось мнение, что в ходе этого визита Китай с большой долей вероятности будет предлагать какие-то очертания своего видения мирного урегулирования и участия КНР в восстановлении Украины. Но Пекин будет ждать предложений Украины. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Андрей Сибига и Ван И. Фото: из открытых источников

"Насколько я понимаю, в МИДе нет какой-то целостной картины того, что предлагать Китаю. Если наш министр поедет без четких предложений или хотя бы рамочных директив по этому вопросу, это будет даже хуже, чем просто отсутствие подобного визита. Насколько я понимаю, у нас никто не приступил к разработке этих документов", – отметил эксперт.

По мнению Вадима Денисенко, Украина потеряла и теряет годы в коммуникации с Китаем. Наш уровень отношений не позволяет говорить даже с третьим кругом коммуникации руководителя КНР. Сейчас есть шанс частично изменить это.

Политолог отмечает, что главное сейчас – не повторить сценарий прошлого визита делегации МИД в Китай. Тогда, если кто-то забыл, после положительных отзывов о встречах в Пекине, на второй или третий день после возвращения делегации в Киев, Украина громко раскрыла историю о китайском студенте-шпионе. И мы снова откатились туда, где и были до этого.

Читайте на портале "Комментарии" — китайское консульство в России предупредило своих граждан о новых правилах, которые могут обязать иностранцев проходить военную службу в российской армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на материал South China Morning Post от 26 февраля.

Речь идет о законе, принятом в ноябре 2025 года, обязывающем мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих в РФ, отслужить по меньшей мере год в вооруженных силах, если они планируют получить российское гражданство или вид на жительство.



