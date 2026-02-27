Україна знову може вистрілити собі у ногу: що не так з візитом Сибіги до Китаю

Тиждень тому, коли стало відомо про можливий візит глави МЗС Андрія Сибіги в Пекін, сама собою напрошувалася думка, що в ході цього візиту Китай, з великою долею імовірності, буде пропонувати якісь обриси свого бачення мирного врегулювання і участі КНР у відбудові України. Але Пекін чекатиме пропозицій від України. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Андрій Сибіга та Ван І. Фото: з відкритих джерел

"Наскільки я розумію, в МЗС немає якоїсь цілісної картини того, що пропонувати Китаю. Якщо наш міністр поїде без чітких пропозицій чи хоча б рамкових директив з цього питання, — це буде навіть гірше, ніж просто відсутність подібного візиту. Наскільки я розумію, у нас ніхто не приступив до розробки цих документів", – зазначив експерт.

На думку Вадима Денисенка, Україна втратила і втрачає роки в комунікації з Китаєм. Наш рівень стосунків не дозволяє говорити навіть з третім колом комунікації керівника КНР. Зараз є шанс частково це змінити.

Політолог зауважує, головне нині – не повторити сценарій минулого візиту делегації МЗС в Китай. Тоді, якщо хто забув, після позитивних відгуків про зустрічі у Пекіні, на другий чи третій день після повернення делегації у Київ, Україна голосно розкрила історію про китайського студента-шпигуна. І ми знову відкотилися туди, де й були до того.

