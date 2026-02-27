Україна знову може вистрілити собі у ногу: що не так з візитом Сибіги до Китаю

Рубрики
Тиждень тому, коли стало відомо про можливий візит глави МЗС Андрія Сибіги в Пекін, сама собою напрошувалася думка, що в ході цього візиту Китай, з великою долею імовірності, буде пропонувати якісь обриси свого бачення мирного врегулювання і участі КНР у відбудові України. Але Пекін чекатиме пропозицій від України. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Андрій Сибіга та Ван І. Фото: з відкритих джерел
На думку Вадима Денисенка, Україна втратила і втрачає роки в комунікації з Китаєм. Наш рівень стосунків не дозволяє говорити навіть з третім колом комунікації керівника КНР. Зараз є шанс частково це змінити.
Політолог зауважує, головне нині – не повторити сценарій минулого візиту делегації МЗС в Китай. Тоді, якщо хто забув, після позитивних відгуків про зустрічі у Пекіні, на другий чи третій день після повернення делегації у Київ, Україна голосно розкрила історію про китайського студента-шпигуна. І ми знову відкотилися туди, де й були до того.
Читайте також на порталі "Коментарі" — китайське консульство в Росії попередило своїх громадян про нові правила, які можуть зобов’язати іноземців проходити військову службу в російській армії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на матеріал South China Morning Post від 26 лютого.
Йдеться про закон, ухвалений у листопаді 2025 року, який зобов’язує чоловіків-іноземців віком від 18 до 65 років, що постійно проживають у РФ, відслужити щонайменше рік у збройних силах, якщо вони планують отримати російське громадянство або дозвіл на проживання.