Китай просить своїх громадян у Росії "бути обережними": що сталося

Китайське консульство в Росії попередило своїх громадян про нові правила, які можуть зобов’язати іноземців проходити військову службу в російській армії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на матеріал South China Morning Post від 26 лютого.

Полонені китайці в Україні. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про закон, ухвалений у листопаді 2025 року, який зобов’язує чоловіків-іноземців віком від 18 до 65 років, що постійно проживають у РФ, відслужити щонайменше рік у збройних силах, якщо вони планують отримати російське громадянство або дозвіл на проживання.

Винятки передбачені для громадян Білорусі, а також для тих, хто вже виконав вимогу служби або має офіційне підтвердження непридатності до неї. Водночас російські державні медіа раніше не розкривали цих деталей указу.

Китайські дипломати прямо не застерігали співвітчизників від служби, однак закликали “звернути увагу” на нові норми та ухвалювати зважені рішення, щоб зберегти легальний статус у Росії.

Аналітики ISW вважають це сигналом занепокоєння Пекіна через можливий примус своїх громадян до військової служби. Раніше Москва вже проводила рейди проти мігрантів із простроченими документами, пропонуючи їм “альтернативу” у вигляді контракту зі збройними силами під загрозою депортації або кримінального переслідування.

Експерти також зазначають: посилення вимог до іноземців може свідчити про підготовку Кремля до нових хвиль мобілізації на тлі сповільнення темпів набору.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай залишається ключовим тилом російської військової машини. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який розкриває критичну залежність Москви від постачання оптоволокна з КНР.

За даними джерел російської газети "Ведомости", єдиний у РФ виробник оптоволокна – завод "Оптіковолоконні системи" в Саранську – не працює з травня 2025 року після удару українських дронів. Підприємство щорічно випускало близько 4 млн кілометрів волокна та забезпечувало сировиною два десятки кабельних компаній.



