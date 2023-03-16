Украинцы сбили китайский дрон, который запрещено использовать в военных целях. Что говорит производитель

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Моесеенко Валентина
По информации телеканала CNN, украинские военные были заранее предупреждены о пролете 5-метрового дрона, поэтому около двух ночи его ждал "дружеский прием" из автоматных очередей наблюдательных групп луганской отдельной бригады терробороны, пишут "Комментарии".
ВСУ сбили БПЛА Mugin-5
Такие аппараты в интернете называют дроны Alibaba, их ведь за несколько тысяч долларов можно свободно купить на китайских торговых вебсайтах. Сбитый Mugin-5 стоит на сайте производителя от 9 до 14 тысяч в зависимости от использованных в планере и топливном баке материалов.
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Украинские военные показали журналистам обломки беспилотника, оказавшегося дроном Mugin-5, изготовленным китайским производителем в портовом городе Сямэнь.
Военнослужащие показали журналистам остатки сбитого коммерческого БПЛА, на которых видны отверстия от пуль автомата Калашникова, а рядом — воронку от взрыва 20-килограммовой бомбы дрона, которую они взорвали после падения аппарата.
Специалист по беспилотникам, бывший британский офицер Крис Линкольн-Джонс обратил внимание, что Mugin-5 не имел видеокамеры, то есть не выполнял свою основную функцию — наблюдение, следовательно, использовался как дрон-камикадзе. По словам Линкольна-Джонса, переработанный Россией беспилотный аппарат "добавляет больше доказательств, что Россия не является военной сверхдержавой, как о ней представлял мир".
Использование Mugin в качестве "камикадзе" поддерживает и директор Armament Research Services Н. Р. Джензен-Джонс, утверждающий, что БПЛА нес осколочно-фугасный боеприпас.
На сайте производителя компании Mugin Limited указано, что "любое военное использование БПЛА Mugin запрещено", а продажи своей продукции и в Россию, и в Украину они прекратили.
"Комментарии" также писали о том, что Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян.
Сообщал портал "Комментарии" и о работе союзников по увеличению поставок ПВО для защиты украинского неба, а еще для обеспечения успешных контрнаступательных действий Украины.
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