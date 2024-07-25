"Украинский кризис", а не война. Кулеба рассказал о визите в Китай

Китай придерживается собственной терминологии, в том числе на переговорах с официальным Киевом, называя войну в Украине "украинским кризисом", рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба по возвращении из Пекина.

Кулеба рассказал о поездке в Пекин. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Кулебы, глава китайского МИД заявил, что Украине нужен "справедливый и продолжительный мир". При этом Кулеба не сказал, какой мир КНР считает "справедливым", добавив: "Оставьте это дипломатам".

Глава украинского МИД заявил, что не стоит ожидать, что Китай может стать на сторону Украины, поскольку Китай будет стоять только на стороне Китая.

"Никто не будет склонять Украину к переговорам. Украина сама будет решать, когда и с кем говорить", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД не сказал, будет ли Китай присутствовать на втором саммите мира и уклонился от ответа на вопрос, говорил ли он с китайским коллегой о военной помощи КНР России.

Министр иностранных дел призвал не педалировать тему Тайваня, поскольку "никто не подвергает сомнению суверенитет Китая над Тайванем". В частности, по его словам, не подвергают сомнению китайский суверенитет над островом "ни один из наших партнеров в Европе и Америке".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин с рабочим визитом. В социальных сетях чиновник отметил, что он приехал в Китай для развития контактов между лидерами двух стран. Министр планировал обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз.

