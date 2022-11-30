Умер бывший генеральный секретарь Китая Цзян Цзэминь

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший лидер Китая Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .
Лидер Китая с 1993 по 2003 год Цзян Цзэминь. Фото: из открытых источников
Цзян Цзэминь возглавил Китай после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В это время китайская молодежь требовала увеличения свобод в стране, на что соглашался тогдашний генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян. Несмотря на это, Цзян Цзэминь отстранил его от власти и стал руководителем в коммунистической стране.
Именно во время правления Цзян Цзэминя Китай вышел из дипломатической изоляции и поддерживал отношения с США, а со временем страна начала быстро наращивать свою экономику. Он занимал пост президента с 1993 по 2003 год.
Как известно, Цзян Цзэминь умер в Шанхае от лейкемии и полиорганной недостаточности. На смерть одного из лидеров Китая отреагировала коммунистическая партия страны и написала письмо обращение, посвященное Цзэминю.
В китайских социальных сетях пишут, что пошла целая эра их истории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай принял важное решение, которое может помешать России. Российские корабли не могут заходить в порты страны.
Также "Комментарии" писали об американском ракетном крейсере, зашедшем в воды Китая . Это не понравилось лидерам Коммунистической партии страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости