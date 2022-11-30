Умер бывший генеральный секретарь Китая Цзян Цзэминь

Бывший лидер Китая Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Лидер Китая с 1993 по 2003 год Цзян Цзэминь. Фото: из открытых источников

Цзян Цзэминь возглавил Китай после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В это время китайская молодежь требовала увеличения свобод в стране, на что соглашался тогдашний генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян. Несмотря на это, Цзян Цзэминь отстранил его от власти и стал руководителем в коммунистической стране.

Именно во время правления Цзян Цзэминя Китай вышел из дипломатической изоляции и поддерживал отношения с США, а со временем страна начала быстро наращивать свою экономику. Он занимал пост президента с 1993 по 2003 год.

Как известно, Цзян Цзэминь умер в Шанхае от лейкемии и полиорганной недостаточности. На смерть одного из лидеров Китая отреагировала коммунистическая партия страны и написала письмо обращение, посвященное Цзэминю.

"Смерть товарища Цзян Цзэминя является несметной утратой для нашей партии, наших военных и наших людей всех этнических групп", — говорится в сообщении.

В китайских социальных сетях пишут, что пошла целая эра их истории.

"Как будто случившееся было недостаточно, 2022 год более брутальным способом говорит людям, что эпоха закончилась", — написал один из пользователей китайской соцсети Weibo.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай принял важное решение, которое может помешать России. Российские корабли не могут заходить в порты страны.

Также "Комментарии" писали об американском ракетном крейсере, зашедшем в воды Китая . Это не понравилось лидерам Коммунистической партии страны.

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