В бюджете РФ снова будут деньги на войну: Китай сделал настоящий подарок Москве

Обострение ситуации на Ближнем Востоке подтолкнуло Китай пересмотреть структуру импорта нефти. Государственная корпорация Sinopec значительно увеличила закупки российской нефти марки ESPO, стремясь компенсировать сокращение поставок из региона, охваченного вооруженным конфликтом с участием Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Китай. Фото: из открытых источников

По данным агентства, компания приобрела от 30 до 40 партий российской нефти с поставкой в период с июля по сентябрь. В пересчете это составляет около 241-320 тысяч баррелей в сутки, что покрывает до шести процентов всех перерабатывающих мощностей Sinopec.

Одним из главных факторов такого решения стала стоимость российского сырья. Нефть ESPO остается более конкурентоспособной по цене по сравнению с аналогичными сортами из Бразилии и стран Западной Африки. Кроме того, поставки с российского Дальнего Востока требуют меньше времени и обходятся дешевле благодаря короткому морскому маршруту.

В июле Sinopec получила около 7,4 миллиона баррелей российской нефти, большая часть которых поступила через порт Жичжао в провинции Шаньдун. Уже известно, что на август и сентябрь компания законтрактовала еще не менее десяти партий сырья.

На фоне войны с Ираном Китай в целом существенно сократил импорт нефти. В июне объем закупок оказался на 41% ниже, чем годом ранее. При этом власти КНР одновременно смягчили ограничения на экспорт нефтепродуктов, позволив переработчикам активнее продавать излишки топлива на внешние рынки.

По словам аналитика Vortexa Analytics Эммы Ли, китайские компании сейчас делают ставку не на увеличение объемов импорта, а на максимально надежные и экономически выгодные поставки. Именно поэтому российская нефть с Дальнего Востока становится одним из ключевых источников сырья для крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Китая.

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