У бюджеті РФ знову будуть гроші на війну: Китай зробив справжній подарунок Москві

Загострення ситуації на Близькому Сході спонукало Китай переглянути структуру імпорту нафти. Державна корпорація Sinopec значно збільшила закупівлі російської нафти марки ESPO, прагнучи компенсувати скорочення поставок із регіону, охопленого збройним конфліктом за участю Ірану. Про це повідомляє Reuters.

Китай. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, компанія придбала від 30 до 40 партій російської нафти з постачанням у період із липня по вересень. У перерахунку це становить близько 241-320 тисяч барелів за добу, що покриває до шести відсотків усіх переробних потужностей Sinopec.

Одним із головних чинників такого рішення стала вартість російської сировини. Нафта ESPO залишається більш конкурентоспроможною за ціною, порівняно з аналогічними сортами з Бразилії та країн Західної Африки. Крім того, поставки з російського Далекого Сходу вимагають менше часу і коштують дешевше завдяки короткому морському маршруту.

У липні Sinopec отримала близько 7,4 мільйона барелів російської нафти, більшість яких надійшла через порт Жічжао в провінції Шаньдун. Вже відомо, що на серпень та вересень компанія законтрактувала ще не менше десяти партій сировини.

На тлі війни з Іраном Китай загалом суттєво скоротив імпорт нафти. У червні обсяг закупівель виявився на 41% нижчим, ніж роком раніше. При цьому влада КНР одночасно пом'якшила обмеження на експорт нафтопродуктів, дозволивши переробникам активніше продавати надлишки палива на зовнішні ринки.

За словами аналітика Vortexa Analytics Емми Лі, китайські компанії зараз роблять ставку не на збільшення обсягів імпорту, а на максимально надійні та економічно вигідні поставки. Саме тому російська нафта з Далекого Сходу стає одним із ключових джерел сировини для найбільших нафтопереробних підприємств Китаю.

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