В чем важность визита Кулебы в Китай: как это может сказаться на войне в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже записал видео из Китая, отметив, что это первый визит главы МИД Украины в Китай за время полномасштабной войны. Более того, подчеркнул Кулеба, это первый визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что тема №1 во время переговоров – это мир. Учитывая то, какое колоссальное влияние Пекин оказывает на Москву, в чем важность этого визита? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Сбрасывать с рычагов важность этого визита нельзя

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сразу обратил внимание, что это первый визит главы зарубежного ведомства Украины в Китай за период полномасштабного вторжения России в Украину и вообще первый визит, начиная с 2012 года.

"Это свидетельствует не об очень здоровых отношениях с этой страной и, учитывая, конечно, что наши устройства, принципы существенно отличаются, так можно это объяснять, но у нас товарооборот очень большой и он в отдельные годы был на первом месте, достигал более 10 плюс миллиардов долларов. В 2023 году Китай стал вторым по объему импортером украинского зерна. С Китаем нужно поддерживать отношения. Хотя они действительно сегодня заслуживают серьезной критики за то, что они спонсируют войну России против Украины, но, как китайцы убеждают, они не поставляют россиянам летальное оружие. И визит Кулебы в Пекин как раз и свидетельствует о том, что мы сложно строим диалог. Мы могли бы все же выстраивать с Китаем отношения таким образом, чтобы КНР могла влиять на Россию, уменьшая ее способности производить оружие. Это непросто. Таких инструментов у нас очень мало. Один из них – это украинское зерно", – отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что в свое время Китай был заинтересован в украинской кукурузе и именно китайцы были инициаторами зернового соглашения с Россией. Они надавили на Москву, чтобы россияне пошли на это соглашение. Это не очень популярная информация, отмечает Валерий Клочок. О ней мало пишут, но именно так и было. Поэтому у нас есть стратегический экспортный товар как зерно и Китай в нем заинтересован. Поэтому некоторые инструменты есть.

Валерий Клочок также обратил внимание на тот факт, что у нас долго не было посла в Китае. Он был назначен только весной прошлого года. В это время состоялся телефонный звонок Зеленского к Си Цзиньпину.

"Поэтому сбрасывать с рычагов важность этого визита нельзя. Тем более, что сегодня формируется переговорная позиция с РФ, где Китай может сыграть немаловажную роль. Не могу сказать, что ключевую, но действительно важную роль в ее формировании, а именно уменьшая возможности РФ производить оружие. Уже зафиксировано уменьшение поставок чипов в РФ из КНР. Отдельные китайские банки выходят из московской биржи. Китай снимает санкции против американских компаний. Вместе легче все-таки работать с Китаем, формируя взаимовыгодные позиции и то, что Украину пригласили, указывает на то, что где-то мы выходим на возможность достижения каких-то договоренностей с Китаем, которые будут Украине и миру в целом полезны. Хотя с Китаем нужно быть осторожным, потому что Китай – это диктаторская страна, которая имеет свои принципы, правила и так далее. Они вряд ли будут сочетаться с украинскими, но все-таки китайский вектор нам не стоит терять", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, достигнем ли мы каких-либо сдвигов в удовлетворении собственных требований, то, по мнению эксперта, в чем-то да, а в чем-то нет.

"Потому что, если принимать во внимание так называемый китайско-мирный план, состоящий из шести пунктов, то из него исчез первый пункт, касающийся территориальной целостности Украины. В первом варианте Китай на этом настаивал. Сейчас этого пункта нет, но также исчез пункт о продовольственной безопасности в Черноморском регионе. Потому что без Китая ее обеспечили Украина и страны НАТО. Поэтому я уверен, что Украина, все же, получила определенные гарантии и поддержку со стороны наших западных партнеров перед визитом Кулебы в Пекин. Поэтому диалог будет строиться с главой зарубежного ведомства именно с этих позиций", – отметил Валерий Клочок.

Эксперт подчеркнул еще один интересный момент – об эффективности визита Кулебы можно судить, если состоится хотя бы протокольная встреча с главой Китая Си Цзиньпином.

"Ну, по крайней мере, такая встреча была с главой Госдепа США. Конечно, сравнивать США и Украину ну вроде бы не совсем было бы правильно в условиях мирного времени, но мы находимся в условиях войны. Поэтому мы имеем в этом плане серьезную причину, чтобы с Кулебой встретился глава Китая", – подытожил Валерий Клочок.

Важно, чтобы наш мирный план поддержали Китай и Индия

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает визит Дмитрия Кулебы в Китай абсолютно логичным с точки зрения того, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина будет искать общие точки соприкосновения с Китаем и другими странами Глобального юга, в частности, Индией.

" В последнее время внешняя политика Киева все меньше заточена исключительно на таких наших классических союзников, как США, ЕС, Великобритания. Она становится более диверсифицированной и распространяется также на страны глобального юга. Именно поэтому было несколько мирных встреч в Джидде, Мальте, Копенгагене, где присутствовала украинская делегация", – отметил Алексей Кущ.

Эксперт обратил внимание, что у китайского мирного плана есть некоторые точки соприкосновения с украинской формулой мира, которую презентовал президент Зеленский.

"Например, один из пунктов мирного плана Китая – принцип территориальной целостности и суверенитета. Соответственно, он предусматривает и международно признанные границы, и суверенитет страны над своими территориями. Поэтому здесь есть в чем сотрудничать с КНР, но, как сказал Кулеба, нам не нужна конкуренция мирных планов, нам нужна своеобразная конвергенция мирных планов. Поэтому у Украины сейчас есть окно возможностей, чтобы в ближайшие месяцы провести важные переговоры, особенно в контексте того, что в Вашингтоне изменится хозяин Белого дома. Например, если победит Трамп, то Украина может презентовать ему мирный план, который будет согласован на уровне ЕС, Британии, Китая. В идеале также его с Индией согласовать. И тогда Трамп мог бы использовать именно этот мирный план на переговорах с Путиным. Нужно, чтобы мы не повторили предварительные ошибки, когда у Трампа состоялись переговоры с Путиным в Хельсинки, куда он ехал без плана мира. Соответственно там были достигнуты договоренности о заморозке и не более. Нужно, чтобы вероятная встреча Путина за Трампом проходила на базе украинского мирного плана", – заметил Алексей Кущ.

Что касается влияния Китая на РФ, то эксперт подчеркнул, что влияние Пекина на Москву достаточно значительно.

"Россия может амортизировать западные санкции посредством именно позиции Китая и Индии, которые покупают большое количество российской нефти, а КНР еще и значительную часть российского природного газа. Поэтому, конечно, идти и против западного мира, и против Глобального юга Россия не сможет. Именно поэтому крайне важно, чтобы наш мирный план поддержали страны Глобального юга, в том числе Китай и Индия", – подчеркнул собеседник портала "Комментарии".

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