В ЕС заявили, что Китай готовит военных РФ к войне против Украины: реакция Пекина

Китай отверг обвинения Европейского Союза в подготовке российских военных для участия в войне против Украины. В Пекине заявили, что такие утверждения безосновательны и направлены на дискредитацию КНР на международной арене.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выступил с резким заявлением после слов главной дипломатки ЕС Каи Каллас о наличии у Брюсселя подтверждений того, что КНР помогает готовить российских военных для войны против Украины.

"Соответствующие утверждения ничем не обоснованы, это чистая клевета и попытка очернить Китай", – сказал Линь Цзянь.

Спор возник после того, как ранее агентство Reuters со ссылкой на документы и источники в европейских разведках сообщило о возможной подготовке около 200 российских военнослужащих на территории Китая в конце прошлого года. По данным издания, часть из них впоследствии вернулась в Россию и могла быть вовлечена в боевые действия в Украине.

В Пекине еще тогда отвергли эти сообщения, обвинив западные СМИ в попытках переложить ответственность за российско-украинскую войну на Китай. Однако ситуация получила новое развитие 15 июня после заявления Каи Каллас на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам. Она подчеркнула, что Европейский Союз владеет подтвержденной информацией об участии китайской стороны в подготовке российских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на российский удар по Киево-Печерской лавре.

Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на реакцию Китая из-за угроз России бить по Киеву.