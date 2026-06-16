У ЄС заявили, що Китай готує військових РФ до війни проти України: реакція Пекіну

Китай відкинув звинувачення Європейського Союзу щодо підготовки російських військових для участі у війні проти України. У Пекіні заявили, що такі твердження є безпідставними та спрямовані на дискредитацію КНР на міжнародній арені.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь виступив з різкою заявою після слів головної дипломатки ЄС Каї Каллас про наявність у Брюсселя підтверджень того, що КНР допомагає готувати російських військових для війни проти України.

"Відповідні твердження нічим не обґрунтовані, це чистий наклеп та спроба очорнити Китай", – сказав Лінь Цзянь.

Суперечка виникла після того, як раніше агентство Reuters з посиланням на документи та джерела в європейських розвідках повідомило про можливу підготовку близько 200 російських військовослужбовців на території Китаю наприкінці минулого року. За даними видання, частина з них згодом повернулася до Росії та могла бути залучена до бойових дій в Україні.

У Пекіні ще тоді відкинули ці повідомлення, звинувативши західні медіа у спробах перекласти відповідальність за російсько-українську війну на Китай. Однак, ситуація отримала новий розвиток 15 червня після заяви Каї Каллас на пресконференції в Люксембурзі за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ. Вона наголосила, що Європейський Союз володіє підтвердженою інформацією про участь китайської сторони у підготовці російських військових.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відповіли на реакцію Китаю через погрози Росії бити по Києву.