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В Китае будут работать с молодежью, чтобы поднять уровень рождаемости

В Китае запускают пилотные проекты, направленные на просветительскую и разъяснительную работу среди молодого поколения – в частности, по их поощрению к созданию семей и отцовства

сегодня, 11:50
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщили в Китайской ассоциации планирования семьи, передают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

В Китае будут работать с молодежью, чтобы поднять уровень рождаемости

В Китае будет расти деторождение. Иллюстративное фото

Новые проекты будут формировать картинку культуры брака в обществе, необходимости рождения и распределения родительских обязанностей в воспитании потомков.


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Отдельно внимание будет уделено отказу от старых обычаев, которые негативно влияют на желание создать семью. Например – ограничение традиционных высоких "выплат за невесту".

Пилотные проекты запускают более чем в 20 крупных китайских городах. Таких как Пекин, Ханьдань, Гуанчжоу и других.

В правительствах провинций, благодаря сотрудничеству с центральной властью, уже ввели "поощрительные меры" для содействия граждан иметь больше потомков. Среди стимулов – финансовые доплаты, налоговые льготы, жилищные субсидии и возможность получать образование третьему ребенку в семье – бесплатно или на субсидированной основе.

Долгое время в Китае действовали строгие запреты на рождение детей "одна семья — один ребенок" с 1980 по 2015 год. Что привело к созданию демографических проблем в стране, а именно к резкому замедлению темпов рождаемости и старению населения.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – к чему ЕС подталкивает Китай – почему Пекин заинтересован, чтобы РФ не проиграла Пекин полностью отказывается использовать свои возможности для влияния на политику Путина.

Напомним, "Комментарии" писали, — В ЕС больше не рассматривают Китай как посредника между Украиной и РФ . Главный дипломат ЕС Боррель считает, что Китай уже не может являться посредником между Украиной и РФ.



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