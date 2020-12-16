В Китае будут расследовать происхождение коронавируса

В январе 2021 года в Китай планируют отправиться эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам одного из них, там они будут расследовать происхождение коронавируса. Городом, в который отправятся эксперты, скорее всего, станет Ухань. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на Associated press.

ФОТО: Из открытых источников

На сегодняшний день уже активно идут переговоры с китайскими учеными. Эксперт команды Фабиан Лендертц отметил, что цель поездки заключается не в том, чтобы искать виновных, а в том, чтобы найти источник коронавируса. Это поможет предотвратить риск в будущем. Сообщается, что эксперты будут тщательно изучать рынок в городе Ухань. Есть предположения, что вирус пошел именно оттуда и передался человеку от зараженного животного.

Кроме того ученые будут изучать медицинские образцы, которые были собраны еще до начала пандемии. Таким образом, они хотят выяснить, существовал ли этот вирус еще раньше. Образцы различных животных и летучих мышей, которые могли быть переносчиками болезни, также будут собраны для экспертизы.

По словам Фабиана Лендерта, по приезду в Китай команда экспертов должна обязательно пробыть 2 недели на карантине. После этого ученые приступят к работе. К слову, ограничений для них в исследованиях никаких не будет. В целом эксперты планируют провести в Китае 4-5 недель.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что популярный препарат оказался бесполезным при лечении COVID-19 в больнице, а также о том, что в Англии зафиксировали случаи инфицирования новым штаммом коронавируса.

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