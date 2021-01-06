В Китае из-за сверхурочной работы умерла молодая девушка

В Китае 22-летняя девушка умерла из-за переутомления на работе. В компании, где работала погибшая, подтвердили факт смерти. Однако точная причина гибели так и не была названа.

В Китае из-за переутомления на работе умерла молодая девушка - фото из открытых источников

Молодая китаянка работала на платформе электронной коммерции Pinduoduo. В компании рассказали, что в один из её рабочих дней, примерно в 1:30, после выхода с работы, девушке внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Прибывшие медики на протяжении шести часов пытались спасти девушку. Однако им это не удалось, девушка умерла.

Работодатель погибшей отмечает, что все работники нижнего уровня сталкиваются с ситуацией "жизнь за деньги". Также он заявил, что сверхурочная работа для сотрудников интернет-компаний является абсолютной нормой. Спустя некоторое время после случившегося, в социальной сети появилось анонимное сообщение, оставленное, предположительно, работником компании Pinduoduo. В письме заявлялось, что работать приходится иногда и до 2-х и до 3-х часов ночи.

Год назад в этой компании уже был скандал из-за того, что сотрудников вовсе не ценят. Персонал этой компании высказывал недовольство руководству по поводу того, что для работников не предусмотрено соответствующее количество ванных комнат. На тот момент в компании были 8 туалетов на 1000 человек.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в США в тюрьме Ланкастера, что в штате Калифорния, при неизвестных обстоятельствах умер один из самых страшных серийных убийц, а также о том, что объявленная ранее умершей "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива.





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