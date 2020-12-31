В США при неизвестных обстоятельствах умер один из самых страшных серийных убийц

30 декабря в застенках калифорнийской тюрьмы скончался один из самых смертоносных серийных убийц Америки Сэмюэль Литтл. О событии информирует The Guardian.

ФБР признала Литтла самым массовым серийным убийцей. Фото из открытых источников

По сообщению Госдепартамента исправительных учреждений США, официальную причину смерти Литтла определит окружная медицинская служба. Убийца отбывал наказание в тюрьме Ланкастера, штат Калифорния.

Полиция и представители других правоохранительных служб Америки уже обеспокоены летальным инцидентом. Дело в том, что после задержания в 2014 году Сэмюэль Литтл признался в убийстве минимум 93 человек. Всех их он собственноручно задушил.

Убийца находил своих жертв по всей стране. В основном его внимание привлекали представители уязвимой части населения — молодые афроамериканки, преимущественно секс-работницы или наркозависимые. В период с 1970 до 2005 года правоохранители не слишком обращали внимание на смертность этой категории граждан. Именно поэтому Сэмюэлю Литтлу так долго удавалось оставаться незамеченным. Многие его убийств сначала фиксировались как передозировка или случайные смерти при невыясненных причин. Почти половину тел до сих пор не найдено.

"Я иногда возвращался к тому же города и срывал себе еще одну виноградину. Сколько здесь у вас на винограде виноградин?" — издеваясь над чужим горем, говорил Сэмюэль Литтл в интервью Washington Post.

Смерть серийного убийцы означает, что многие семьи пострадавших от рук Литтла так и не узнают, что произошло с их родными. Некоторые из жертв остаются безымянными, единственной зацепкой является рисунки самого преступника — с портретами задушенных им женщин.





Как дальше работать над этим делом правоохранительных система США, покажет время.

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