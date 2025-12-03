logo

В Китае назвали условие остановить войну РФ в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае назвали условие остановить войну РФ в Украине

Пекин заявляет, что выступает против каких-либо односторонних санкций.

3 декабря 2025, 16:35
Автор:
Лиля Воробьева

Давление на Российскую Федерацию как государство-агрессору, в частности, возможно использование замороженных российских активов в пользу Украины, не будет способствовать урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

В Китае назвали условие остановить войну РФ в Украине

Линь Цзянь (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает "Укринформ".

По его словам, Китай "последовательно" выступает против каких-либо односторонних санкций, противоречащих международному праву и не получивших одобрения Совета безопасности ООН. По мнению Пекина, такие "односторонние действия" лишь усугубляют напряжение.

В КНР считают, что всем государствам, вовлеченным в конфликт (именно так Китай последние почти четыре года называет войну), следует сосредотачивать усилия на создании условий для политического урегулирования через переговорный процесс.

"Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот", — подчеркнул представитель китайского МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Виткоффом. Ван Ван провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

По данным медиа, Ван И и Сергей Шойгу обсуждали взаимодействие спецслужб Российской Федерации и КНР. Также рассматривали "актуальные вопросы международной и региональной безопасности". Отсутствует подтвержденная информация о возможной встрече главы МИД Китая с диктатором РФ Владимиром Путиным. Визит Ван Й совпал по времени с прибытием в Москву спецпосланника США Стивена Виткоффа, который планирует встретиться с Владимиром Путиным. Предварительно сообщалось, что на этой встрече присутствует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.



