У Китаї назвали умову, щоб зупинити війну РФ в Україні

Тиск на Російську Федерацію як державу-агресорку, зокрема можливе використання заморожених російських активів на користь України, не сприятиме врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

Лінь Цзянь (фото з відкритих джерел)

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає “Укрінформ”.

За його словами, Китай "послідовно" виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, що суперечать міжнародному праву та не отримали схвалення Ради безпеки ООН. На думку Пекіна, такі "односторонні дії" лише поглиблюють напруження.

У КНР вважають, що всім державам, які залучені в конфлікт (саме так Китай останні майже чотири роки називає війну), варто зосереджувати зусилля на створенні умов для політичного врегулювання через переговорний процес.

"Усі сторони мають сприяти політичному врегулюванню кризи та створювати умови для мирних переговорів, а не навпаки", — наголосив речник китайського МЗС.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом. Наразі Ван Ї провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.

За даними медіа, Ван Ї та Сергій Шойгу обговорювали взаємодію спецслужб Російської Федерації та КНР. Також розглядали "актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки". Наразі відсутня підтверджена інформація щодо можливої зустрічі глави МЗС Китаю з диктатором РФ Володимиром Путіним. Візит Ван Ї збігся у часі з прибуттям до Москви спецпосланця США Стівена Віткоффа, який планує зустрітися з Володимиром Путіним. Попередньо повідомлялося, що на цій зустрічі буде присутній Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.