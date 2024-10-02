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В Китае обратились к НАТО с предупреждением и заговорили о войне в Украине

В Китае призвали НАТО отказаться от мышления времен холодной войны

сегодня, 14:59
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Ткачик Олеся

Организация Североатлантического договора должна исправить свое ошибочное представление о Китае и не вмешиваться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, заявило дипломатическое представительство КНР в Европейском Союзе. Таким образом оно отреагировало, но слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости укрепить связи с партнерами альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Китае обратились к НАТО с предупреждением и заговорили о войне в Украине

Китай

"Китай призывает НАТО отказаться от мышления времен холодной войны, исправить неправильное представление о Китае, прекратить вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и делать больше вещей, которые способствуют миру и стабильности во всем мире, а не наоборот", — сказано в сообщении ведомства.

Помимо этого, Китай прокомментировал и войну в Украине, которую там до сих пор называют "кризисом". В дипмиссии заявили, что не стоит "перекладывать вину" за конфликт в Украине и помогать формировать новые "группировки" в Украине, поскольку такие действия якобы не помогают "разрешить ситуацию".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Пекина есть все возможности контролировать Путина. "Тегеран и Пхеньян – союзники Китая, а не России, в России они только зарабатывают, причем с разрешения Китая и натурой. Это достаточно дать отмашку на заморозку поставок оружия – и "СВО" захлебнется без средств ведения войны, потому что собственное производство и так небольшое и некачественное, плюс санкции перекрыли большинство путей поставок составляющих. Си такой отмашки не дал, потому что ему действительно плевать на Россию и Украину, которые его интересуют исключительно, как аргументы в глобальном противостоянии с США, способы сохранения масштабов экспорта.




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