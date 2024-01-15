В Китае объяснили свое отсутствие на международной встрече по поводу "формулы мира"

Представитель Китая Мао Нин заявила, что Китай поддерживает усилия, которые помогут закончить войну в Украине и продолжать работать над политическим урегулированием ситуации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Представитель МИД Китая Мао Нин. Фото из открытых источников

Во время брифинга спикер МИД Китая Мао Нин прокомментировала отсутствие представителей КНР на встрече международных партнеров по "формуле мира" в Швейцарии накануне Давосского саммита.

"Китай поддерживает связь со сторонами конфликта и будет продолжать работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в поиске путей политического урегулирования кризиса", – говорит Мао Нин.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая утверждает, что позиция КНР в "кризисе в Украине" четкая и последовательная с начала полномасштабного вторжения России, то есть поиск методов остановить войну путем мирных переговоров.

"Мы приветствуем и поддерживаем все усилия, которые помогут обновлению мира", — сказала Мао.

Представителя МИД Китая также спросили, возможна ли встреча президента Украины Владимира Зеленского с китайским премьером Ли Цяном на форму в Давосе. Однако Мао Нин заявила, что не располагает соответствующей информацией о встрече между представителями Украины и Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай призвал собрать международную мирную конференцию для окончания войны на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая отреагировала на заявления о необедности приобщить Россию к "формуле мира". Представительница РФ назвала три условия для западных стран, чтобы иметь возможность начать мирные переговоры.