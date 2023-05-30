logo

BTC/USD

27814.13

ETH/USD

1903.88

LTC/USD

91.71

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Китае ответили, действительно ли их посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае ответили, действительно ли их посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины

Официальный Китай отрицает, что его посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В пресс-службе МИД Китая Мао Нин назвал неправдивой информацию "The Wall Street Journal" о том, что спецпредставитель Ли Хуэй во время европейского турне призывал признать оккупацию Россией украинских территорий в обмен на немедленное прекращение огня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

В Китае ответили, действительно ли их посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины

Спецпосланник Китая. Фото: из открытых источников

"Китай своевременно обнародовал информацию о визите специального представителя Ли Хуэя. Обратитесь к ней для получения достоверной информации. Я также отметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он связался с другими сторонами. Ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает WSJ" – отметил Мао Нин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, европейское турне спецпредставителя правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэя, который уже побывал в Киеве и других европейских столицах, может быть связано с попыткой представить представителям ЕС неприемлемые для Украины предложения, пишет американское издание The Wall Street Journal. А именно – прекратить боевые действия, признав за Россией оккупированные украинские территории. Действительно ли спецпред КНР, отправившийся теперь и в Москву, мог так откровенно "торговать" Украиной? Или мы видим игры англосаксов (США и Великобритания) против китайских как бы мирных планов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: почему в тылу врага неспокойно – как это может приблизить контрнаступление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!