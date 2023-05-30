В Китае ответили, действительно ли их посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины

В пресс-службе МИД Китая Мао Нин назвал неправдивой информацию "The Wall Street Journal" о том, что спецпредставитель Ли Хуэй во время европейского турне призывал признать оккупацию Россией украинских территорий в обмен на немедленное прекращение огня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Спецпосланник Китая. Фото: из открытых источников

"Китай своевременно обнародовал информацию о визите специального представителя Ли Хуэя. Обратитесь к ней для получения достоверной информации. Я также отметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он связался с другими сторонами. Ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает WSJ" – отметил Мао Нин.

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Отметим, европейское турне спецпредставителя правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэя, который уже побывал в Киеве и других европейских столицах, может быть связано с попыткой представить представителям ЕС неприемлемые для Украины предложения, пишет американское издание The Wall Street Journal. А именно – прекратить боевые действия, признав за Россией оккупированные украинские территории. Действительно ли спецпред КНР, отправившийся теперь и в Москву, мог так откровенно "торговать" Украиной? Или мы видим игры англосаксов (США и Великобритания) против китайских как бы мирных планов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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