Украинские территории в составе РФ – в обмен на мир: о чем говорит многоходовка Китая

Европейское турне спецпредставителя правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэя, который уже побывал в Киеве, может быть связано с попыткой представить представителям ЕС неприемлемые для Украины предложения, пишет американское издание The Wall Street Journal. А именно – прекратить боевые действия, признав за Россией оккупированные украинские территории. Действительно ли спецпред КНР, отправившийся теперь и в Москву, мог так откровенно "торговать" Украиной? Или мы видим игры англосаксов (США и Великобритания) против китайских как бы мирных планов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

Первый вариант обновленного "мирного плана" КНР будет максимально близким к позиции Москвы

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким мнением:

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хотя может в их партнерстве и есть некие "красные линии". Поэтому сразу было ясно, что КНР вряд ли годится на роль мирного посредника ". "У меня нет сомнений в том, что первый вариант обновленного "мирного плана" КНР будет максимально близким к позиции Москвы. Они являются стратегическими союзниками

Вместе с тем, продолжает эксперт, возможно, что это лишь пробный шар. И увидев реакцию Киева и его союзников на Западу, Пекин сможет предложить какой-то другой вариант мирного плана.

"Но у меня лично особых иллюзий на сей счет нет", – признался Владимир Дубовик.

То, что касается китайских "мирных инициатив", связано, прежде всего, с желанием продемонстрировать свою, китайскую линию

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала акцентирует, что Китай настойчиво демонстрирует свое желание быть одним из главных геополитических игроков в мире. Пытается формировать повестку дня. И она явно входит в противоречие с повесткой дня англосаксов (прежде всего – США).

на самом деле – связаны с США и Украиной. Мол, Китай за мир, дружбу, "за всё хорошее, против всего плохого". А вот позиция американцев – не то, чтобы мирная". "То, что касается китайских "мирных инициатив", связано, прежде всего, с желанием продемонстрировать (если не всему миру, то тем странам, которые занимают условно нейтральную позицию касательно российской агрессии против Украины, прежде всего это касается Африки, куда всё серьезнее заходит китайский бизнес), свою, китайскую линию. Надеясь, что они пойдут в фарватере именно КНР, – поясняет эксперт. – Похоже, Пекин пытается представить всё так, что возможные проблемы с голодом в Африке, связанные, по сути, с блокированием РФ украинским портов, периодическим блокированием зернового соглашения

Так что, продолжает Виталий Бала, не удивительно, что после почти годового молчания, КНР в феврале-2023 представила, наконец, свой как бы мирный план. И активизировалась дипломатически в рамках урегулирования, как говорят китайцы, "украинского кризиса".

то всем нам будет хорошо. А Украина, акцентирует Китай, не идет на уступки, потому что имеет возможность сопротивляться из-за поставок туда вооружений США, ЕС, Великобританией и так далее. Это, конечно, определенное упрощение, но, похоже, именно такие тезисы продвигает Китай. Возможно и внутри Европы, – отмечает эксперт. – Не думаю, что об этом станут говорить публично (такое не присуще китайской внешней политике, китайской дипломатии). Но то, что они могут делать такие заявления внутри переговорного процесса — более чем вероятно". "Я не исключаю, что Ли Хуэй, действительно, мог делать откровенно антиукраинские предложения европейцам. Потому что позиция Пекина, на самом деле, очень проста. И может быть понятна многим странам Африки, Латинской Америки, настроенным откровенно антизападно. А именно – что именно из-за неуступчивости Украины, которая так ожесточенно защищает свои территории, страдает весь мир. А, если эта далекая от нас Украина сядет за стол переговоров с Россией, пойдет на какие-то уступки (и такую "пластинку" включал уже президент Бразилии ),

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