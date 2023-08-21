В Китае ответили – поставляют ли России компоненты для производства оружия

Министерство иностранных дел Китая отрицает поставку России китайских компонентов и комплектующих для производства оружия, которое страна-агрессор применяет на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер МИД Ван Вэньбин, пишет "Укринформ".

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения", — заявил Вэньбин.

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Он добавил, подходы и практики Китая в этом вопросе являются неизменными и прозрачными, поэтому официальный Пекин считает подобные сообщения "злыми намерениями отдельных СМИ" и выступает против безосновательных упреков.

"Что касается украинского вопроса, Китай последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности", — подчеркнул спикер МИД.

Отметим, спустя почти полтора года полномасштабной российско-украинской войны Китайская Народная Республика (КНР) продолжает играть в нейтральность. И даже российские ракетные удары по Украине не особо плывут на позицию Пекина. Как и выход РФ из зерновой сделки, который обсуждался на заседании Совбеза ООН. В ходе своего выступления заместитель посла Китая в ООН Дай Бинг лишь дежурно призвал стороны "идти навстречу друг другу", напомнив о требованиях РФ для возобновления действия данного соглашения. Тем временем советник президента Франции Эммануэль Бонн заявил, что Запад имеет ряд доказательств, подтверждающих, что Китай передает России определенную помощь (технологии двойного назначения и нелетальную военную помощь, такую как шлемы и броня) для войны против Украины. О чем говорят китайские игры вокруг российско-украинской войны? Изменилось ли что-то за последние год-полтора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



