logo

BTC/USD

26061.75

ETH/USD

1674.20

LTC/USD

66.15

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Китае ответили – поставляют ли России компоненты для производства оружия
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае ответили – поставляют ли России компоненты для производства оружия

Официальный Пекин по-прежнему отрицает поставку России компонентов для производства оружия

сегодня, 14:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министерство иностранных дел Китая отрицает поставку России китайских компонентов и комплектующих для производства оружия, которое страна-агрессор применяет на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер МИД Ван Вэньбин, пишет "Укринформ".

В Китае ответили – поставляют ли России компоненты для производства оружия

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения", — заявил Вэньбин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он добавил, подходы и практики Китая в этом вопросе являются неизменными и прозрачными, поэтому официальный Пекин считает подобные сообщения "злыми намерениями отдельных СМИ" и выступает против безосновательных упреков.

"Что касается украинского вопроса, Китай последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности", — подчеркнул спикер МИД.

Отметим, спустя почти полтора года полномасштабной российско-украинской войны Китайская Народная Республика (КНР) продолжает играть в нейтральность. И даже российские ракетные удары по Украине не особо плывут на позицию Пекина. Как и выход РФ из зерновой сделки, который обсуждался на заседании Совбеза ООН. В ходе своего выступления заместитель посла Китая в ООН Дай Бинг лишь дежурно призвал стороны "идти навстречу друг другу", напомнив о требованиях РФ для возобновления действия данного соглашения. Тем временем советник президента Франции Эммануэль Бонн заявил, что Запад имеет ряд доказательств, подтверждающих, что Китай передает России определенную помощь (технологии двойного назначения и нелетальную военную помощь, такую как шлемы и броня) для войны против Украины. О чем говорят китайские игры вокруг российско-украинской войны? Изменилось ли что-то за последние год-полтора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3751055-u-kitai-zaperecuut-postacanna-rosii-komponentiv-dla-virobnictva-zbroi.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!