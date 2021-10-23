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В Китае прогремел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие

После взрыва образовалось возгорание

сегодня, 13:45
Автор:

Денис Подставной
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В Китае раздался взрыв. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Китае прогремел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие

Взрыв на заводе в Китае. Фото: madplanet

Как стало известно, инцидент произошел вчера вечером, 22 октября на территории химического завода, который находится в автономном регионе Внутренняя Монголия на севере страны. После того как прогремел взрыв, завод охватил пожар. На место происшествия поспешили сотрудники спасательной службы. 

Возгорание удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки. В результате взрыва пострадали четыре человека. Они получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. 

Один человек находится в тяжелом состоянии, двое получили незначительные травмы. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в аэропорту города Алматы (Казахстан) самолет столкнулся с легковым автомобилем, который стоял на взлетной полосе. В результате столкновения никто не пострадал. На борту летательного аппарата находились игроки футбольного клуба. Им пришлось находиться в салоне более часа в ожидании эвакуации. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Испании на острове Пальма, где на протяжении месяца продолжает извергаться вулкан, зоозащитники спасли жизни нескольких собак. Животные оказались окружены раскалённой лавой. Четыре собаки остались одни после того, как их хозяин был эвакуирован. Они укрылись в пустом бассейне. Ранее планировалась операции по спасению животных по воздуху, однако активистам удалось проникнуть на территорию дома и вывести их оттуда. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4409319-v-kytae-pry-vzryve-na-khymzavode-pohybly-chetyre-cheloveka
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