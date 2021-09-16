В Китае произошло сильное землетрясение: тысячи людей эвакуированы (ФОТО)

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Денис Подставной
В Китае произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает издание Sina.
Землетрясение в Китае. Фото:Xinhua.
Как стало известно, в китайской провинции Сычуань, что на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Специалисты зафиксировали подземные толчки в уезде Лусянь города Лучжоу, население которого превышает четыре миллиона человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Около семи тысяч человек, которые живут в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома.
Как минимум трое человек получили ранения тяжелой степени тяжести. Они были доставлены в медицинские учреждения.
В Сети появляются фотографии с места событий. На них можно увидеть разрушения вызванные землетрясением.
Фото: Xinhua.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на индийский штат Гуджарат обрушились мощные ливни из-за которых начали образовываться наводнения. Из-за стихии пострадали около 1,6 миллиона человек в более, чем 40 населённых пунктах. В одном из районов за одни сутки выпало 510 миллиметров осадков. Плотины оказываются переполненными. Свои дома покинули тысячи человек. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что на юге Франции из-за проливных дождей образовались наводнения. Жители пораженных стихией городов были вынуждены спасаться на крышах домов. В одном из районов всего за несколько часов выпала норма осадков за несколько месяцев. Спасатели вытаскивают людей из автомобилей, которые затопило водой. Движение по некоторым автодорогам приостановлено. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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