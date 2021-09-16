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В Китае произошло сильное землетрясение: тысячи людей эвакуированы (ФОТО)

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

сегодня, 10:24
Автор:

Денис Подставной

В Китае произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает издание Sina.

В Китае произошло сильное землетрясение: тысячи людей эвакуированы (ФОТО)

Землетрясение в Китае. Фото:Xinhua.

Как стало известно, в китайской провинции Сычуань, что на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Специалисты зафиксировали подземные толчки в уезде Лусянь города Лучжоу, население которого превышает четыре миллиона человек. 

В Китае произошло сильное землетрясение: тысячи людей эвакуированы (ФОТО) - фото 2

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Около семи тысяч человек, которые живут в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома. 

Как минимум трое человек получили ранения тяжелой степени тяжести. Они были доставлены в медицинские учреждения. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На них можно увидеть разрушения вызванные землетрясением. 

В Китае произошло сильное землетрясение: тысячи людей эвакуированы (ФОТО) - фото 3

Фото: Xinhua.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на индийский штат Гуджарат обрушились мощные ливни из-за которых начали образовываться наводнения. Из-за стихии пострадали около 1,6 миллиона человек в более, чем 40 населённых пунктах. В одном из районов за одни сутки выпало 510 миллиметров осадков. Плотины оказываются переполненными. Свои дома покинули тысячи человек. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на юге Франции из-за проливных дождей образовались наводнения. Жители пораженных стихией городов были вынуждены спасаться на крышах домов. В одном из районов всего за несколько часов выпала норма осадков за несколько месяцев. Спасатели вытаскивают людей из автомобилей, которые затопило водой. Движение по некоторым автодорогам приостановлено. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://news.sina.com.cn/c/2021-09-16/doc-iktzqtyt6288358.shtml
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